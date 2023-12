Discarica a cielo aperto: nel quartiere monzese un nuovo sistema di videosorveglianza

Nel quartiere monzese di Cederna - Cantalupo non si ferma la battaglia contro l'abbandono dei rifiuti.

Dopo le dieci violazioni contestate nei giorni scorsi da parte della polizia locale che - al termine dell’attività investigativa - era riuscita a risalire ai responsabili degli abbandoni di rifiuti abusivi, nelle scorse ore si è infatti svolto l’intervento di pulizia e di rimozione completa degli oggetti abbandonati nella zona di Cantalupo.

E le sanzioni non saranno l'unica azione messa in campo per contrastare il fenomeno, decisamente sentito dai residenti, così come vi avevamo raccontato nelle pagine di MonzaToday, e per il quale appunto l'amministrazione comunale aveva promesse un intervento deciso. Considerando che l’area, negli ultimi tempi, è stata trasformata più volte in una vera e propria discarica a cieli aperto, questa mattina, 13 dicembre, in via Cantalupo è stato infatti installato un impianto innovativo di videosorveglianza. L'operazione in collaborazione con Acinque, che fornisce strumenti efficaci e innovativi alla polizia locale.

Si tratta, in particolare, di un software in grado di rilevare la presenza di oggetti in un’area prestabilita mappata in precedenza e di inviare direttamente agli operatori una segnalazione di allerta. Così come hanno chiarito dal palazzo di piazza Trento e Trieste. A bordo della telecamera sono integrati sistemi di videoanalisi utili nei vari ambiti di indagine.

All'attivazione del dispositivo hanno assistito il sindaco Paolo Pilotto, il vicesindaco Egidio Longoni e l’assessore all’Ambiente Giada Turato, insieme ai tecnici.