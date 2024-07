A Monza ad agosto addio al disco oraio (ma non in tutte le vie)

Buone notizie per i monzesi che ad agosto rimarranno in città. Come ogni anno via al disco orario in città dall’1 al 31 agosto. Un provvedimento che quest’anno, però, non riguarderà tutta la città. Infatti anche ad agosto nelle aree ZPRU (Zona di particolare rilevanza urbanistica) centro non verrà sospeso il provvedimento della sosta a tempo.

Come si legge nell'ordinanza comunale: "Rimangono escluse dal presente provvedimento le aree di sosta presenti nella ZPRU Centro, nelle quali rimangono in vigore le indicazioni prescritte dalla segnaletica verticale ed orizzontale in ogni specifica situazione". In altre parole in centro non sarà possibile lasciare l'auto posteggiata tutto il giorno nel parcheggio con disco orario.

Si ricorda che il provvedimento, naturalmente, non riguarda i parcheggi con le strisce blu e quelli a pagamento.