Il presidente Mattarella parla della Brianza come un modello: ecco perché

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a parlare di Brianza, lavoro e PizzAut. Il capo dello Stato ieri, giovedì 9 maggio, durante il suo intervento a Milano alla Civil Week ha citato nuovamente la pizzeria gestita da persone autistiche di Monza.

Mattarella nel suo discorso ha ripreso quanto detto, poco prima, da Beatrice la cameriera autistica di PizzAut che aveva parlato proprio di lavoro e di inclusione, quell’esperienza che da anni vivono i pizzaioli, camerieri e baristi che lavorano nei due locali aperti in Lombardia (quello di Monza e quello di Cassina de’ Pecchi). “Hai ragione Beatrice - ha ricordato Mattarella nel suo discorso -. Il lavoro è un diritto, è dignità ed inclusione. Lo afferma l’articolo 1 della nostra Costituzione e l’articolo 3 ci ricorda inoltre che ogni cittadino ha uguale dignità e lo Stato deve rimuovere ciò che lo ostacola”. Poi Mattarella ha saluto i ragazzi di PizzAut che più volte ha citato come modello nei suoi discorsi ufficiali, proprio come ha fatto il 31 dicembre nel discorso di fine anno.

Il presidente della Repubblica è molto legato ai giovani lavoratori di PizzAut e al progetto di Nico Acampora, il papà di Muggiò che ha ideato e fondato PizzAut con l’obiettivo di dare un futuro di dignità e di lavoro ai tanti ragazzi che, come il suo Leo, sono autistici e che ad oggi difficilmente trovano opportunità di impiego nel mondo del lavoro. Perché, come ha più volte ricordato Acampora, malgrado la legge preveda l’obbligo per le aziende di assumere persone con disabilità, sono sempre di più gli imprenditori che preferiscono pagare una multa piuttosto che rispettare la norma. Da qui il suo impegno a formare giovani camerieri e pizzaioli che vengono assunti dalle aziende e impiegati da PizzAut in quei locali e sui quei food truck dove viene preparata e servita quella che i giovani dipendenti di PizzAut hanno definito “la pizza più buona della galassia conosciuta”.