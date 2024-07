A Sulbiate è in corso un trattamento sulle alberature di via Madre Laura per eliminare dai rami la takahashia japonica con, il parassita alloctono arrivato dall'Asia che da qualche anno sta infestando gli alberi del territorio.

A tal proposito il comune ha diramato un comunicato ai cittadini consigliando loro di "non sostare con l'auto sotto agli alberi trattati e di non parcheggiare, così da garantire il corretto svolgimento dei lavori". La rimozione delle transenne nelle aree trattate avverrà subito dopo la fine dei lavori.

"La disinfestazione sarà fatta con prodotti specifici a bassissimo impatto ambientale che serviranno per eliminare le forme giovanili del parassita takahashia japonica - aggiungono ancora dal comune - Ma i sacchetti bianchi potrebbero continuare a rimanere sui rami finché saranno secchi".

Maggiori informazioni si possono trovare sul sito del controllo fitosanitario regionale mentre per le segnalzioni i cittadini possono scrivere scrivere all' ufficio tecnico comunale (tecnico@comune.sulbiate.mb.it).