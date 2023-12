Sull'autostrada A4 arriva il nuovo dispositivo che sanziona i mezzi non in regola

S. ulla A4 Milano-Bergamo verrà installato uno strumento di verifica per il peso dei mezzi pesanti. Si tratta di un laser con scansione 3D e sistema di pesatura statico che verrà posizionato al punto di controllo trasporti eccezionali e mezzi pesanti della barriera di Milano est.

Il progetto è stato sviluppato da Autostrade per l’Italia e Movyon con la collaborazione della polizia stradale. L’obiettivo è quello di rilevare la massa complessiva e dei singoli assi e scansionare la sagoma dei mezzi pesanti in transito. In questo modo i dati vengono inviati alla polizia che potrà intercettare e sanzionare velocemente chi non è in regola.

Il nuovo strumento permetterà l’ottimizzazione delle procedure e dell’eventuale intervento delle pattuglie, riducendo i tempi e aumentando il livello di sicurezza anche per gli altri viaggiatori del tratto autostradale