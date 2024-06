In 6 mesi distribuiti oltre 6 milioni di sacchetti per la raccolta differenziata

Sono passati 6 mesi dalle prime installazioni e attivazioni dei distributori automatici di sacchetti per la raccolta differenziata e le macchine di Cem, l'azienda che raccoglie e tratta i rifiuti in diversi comuni della Brianza e nel milanese, sono entrate nelle abitudini dei cittadini.

Lo dicono i dati che evidenziano che il progetto "Un sacco comodo", il distributore automatico di sacchi di Ecuosacco (rosso) e del Multipak (giallo) tracciabili e semitrasparenti che consentono di fare la giusta raccolta differenziata, funziona e viene ritenuto utile. Tanti i cittadini che in 6 mesi hanno ritirato i sacchi nei comuni che hanno attivato le macchine, dunque.

I dati

I distributori ad oggi sono in tutto 32, installati in 20 Comuni (Agrate, Camparada, Carpiano, Casalmaiocco, Cassano, Cavenago, Cerro, Colturano, Dresano, Inzago, Macherio, Mediglia, Mulazzano Ornago, Pantigliate, Pessano, Rodano, Vedano, Villasanta e Vizzolo Predabissi) In sei mesi di attività, oltre 23,5mila persone hanno ritirato circa 70mila rotoli di sacchi gialli e rossi, per un totale di oltre 1 milione di sacchi per la raccolta dei rifiuti.

Sono andati a un distributore il 41 percento circa degli utenti totali che vivono nei comuni serviti da Cem.

"Un progetto che funziona e piace"

“Un progetto che funziona e che piace - ha detto il presidente di Cem Alberto Fulgione - perché le cose semplici piacciono sempre. In questo caso la semplicità va di pari passo con la praticità andando incontro ai ritmi di vita delle persone che, nella fretta di ogni giorno, possono scegliere il momento migliore per ritirare la propria dotazione di sacchi per differenziare i rifiuti".

L'azienda sottolinea poi i vantaggi del sistema di distribuzione: i sacchi di Ecuosacco e del Multipak posso infatti essere ritirati dai distributori h 24 senza più dover fare code nè rispettare gli orari degli uffici comunali. Si possono ritirare al bisogno, in ogni periodo dell’anno, con una quantità annuale adeguata a ogni nucleo familiare. Il ritiro si può fare inoltre nel proprio comune ma non solo. I cittadini, infatti, possono prelevare i loro sacchi in tutti comune dotati di distributore Cem.

Prossime attivazioni

A Truccazzano sarà attivato 1 distributore l'1 luglio). Sempre a luglio saranno attivi i distributori anche a Vimercate e Usmate Velate.