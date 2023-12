A Monza è arrivato il distributore automatico dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti

A Monza è arrivato il distributore automatico dei sacchi per la raccolta dei rifiuti. Il 3 dicembre si è conclusa la campagna di distribuzione del kit nei vari centri civici e punti fissi dislocati in città. Ma per chi non è riuscito a ritirare la fornitura per il 2024 di sacchi gialli (per plastica e lattine) e rossi con tag (per il secco residuo) può farlo ancora presso il cantiere Sangalli (ingresso su via Carlo Carrà).

Da lunedì 18 dicembre nel cantiere Sangalli sarà disponibile un distributore automatico.Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 sarà possibile ritirare la propria fornitura: basterà recarsi in via Carrà e muniti della tessera sanitaria dell’intestatario della bolletta rifiuti (Tari), inserirla nel lettore che attiverà l’erogazione dei sacchetti. In questa prima fase ci sarà un operatore di Sangalli che aiuterà e assisterà gli utenti. Se il test avrà esito positivo allora verranno posizionati in città anche altri distributori automatici dove ritirare direttamente la propria fornitura di sacchetti per la raccolta dei rifiuti.