A Monza inizia la distribuzione annuale dei sacch gialli e rossi per la raccolta differenziata, in programma dalla giornata di martedì 31 ottobre fino a domenica 3 dicembre (con esclusione dell'1 Novembre) e che coinvolgerà tutti i residenti e i domiciliati in città, e i titolari Tari.

I cittadini potranno ottenere i sacchi gialli per plastica e lattine e i sacchi rossi con tag per il secco residuo necessari alla corretta esecuzione della raccolta differenziata, presentandosi ai centri di distribuzione con tessera sanitaria o con un proprio documento d’identità. Le utenze non domestiche potranno invece ottenere i sacchi rossi con il tag per il secco residuo.

I punti di distribuzione

A partire da martedì 31 ottobre, fino a domenica 3 dicembre, saranno disponibili 10 punti di distribuzione in città, operativi dal martedì alla domenica dalle 10 alle ore 19.

Da martedì 31 ottobre a domenica 5 novembre: via Modigliani (quartiere Libertà) e piazza D'Annunzio (quartiere San Rocco)

Da martedì 7 novembre a domenica 12 novembre: vie Paganini/Donizetti (quartieri San Biagio e Cazzaniga) e piazza Sandro Pertini (quartiere Sant’Albino)

Da martedì 14 novembre a domenica 19 novembre: piazza Roma (quartieri Centro e San Gerardo) e parcheggio di via Po (quartiere San Fruttuoso)

Da martedì 21 novembre a domenica 26 novembre: via Giulio Silva (quartieri San Carlo e San Giuseppe) e parcheggio del cimitero urbano (quartieri Cederna e Cantalupo)

Da martedì 28 novembre a domenica 3 dicembre: via Marmolada (quartiere Triante) e via Procaccini (quartieri Regina Pacis e San Donato)

Consegna a domicilio per chi ha difficoltà motorie

Per agevolare l'accesso, dal comune fanno spaere che è consigliabile per i cittadini utilizzare i centri di distribuzione nel proprio quartiere. Per chi non potesse recarsi al centro di distribuzione sarà possibile delegare un'altra persona compilando un modulo scaricabile al link www.monzapulita.it/images/pages/pdf/Comune-Monza-gG1SvzgQXb4FEZA.pdf. Chi invece non ha ancora presentato la dichiarazione ai fini Tari, per il ritiro dei sacchi deve presentarsi ai punti di distribuzione con un’autocertificazione scaricabile dal link www.monzapulita.it/images/pages/pdf/Comune-Monza-xxTOJwAmeU5B2hu.pdf o eventualmente compilabile in loco.

Le persone con difficoltà motorie impossibilitate a delegare un’altra persona possono richiedere la consegna dei sacchi a domicilio chiamando il numero verde dedicato 800 12 55 55, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15.

Le quantità

La dotazione di sacchi in distribuzione copre le necessità di un anno: si tratta di 52 sacchi gialli da 110 litri per la plastica e le lattine, mentre il numero di sacchi rossi con tag da 40 litri per il secco residuo dipende dalla numerosità del nucleo familiare. Verranno consegnati 52 sacchi per i nuclei con 1 o 2 componenti, 78 sacchi per i nuclei con 3 o 4 componenti e 130 sacchi per i nuclei con 5 o più componenti. Per chi necessitasse di ritirare i sacchi rossi per utenze non domestiche, il numero di sacchi è di 52 unità da 110 litri.

Gli amministratori condominiali, infine, possono ritirare 52 sacchi di cortesia condominiali presentandosi ai centri di distribuzione con l’apposito modulo (scaricabile al link www.monzapulita.it/images/pages/pdf/Comune-Monza-hiE1UUpOMNj0jx3.pdf).

I dati sulla raccolta differenziata

La percentuale di raccolta differenziata nell’anno 2022 è pari al 72,49%, in crescita rispetto al dato del 67,38% dell’anno precedente. Nell’anno la produzione di rifiuti pro capite si è fermata ai 404,84 kg/abitante/anno. "I dati - osserva l’assessore all’Ambiente Giada Turato - confermano che gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una forte tendenza alla riduzione degli sprechi e a un’osservanza sempre maggiore delle indicazioni sulla raccolta differenziata. C’è però ancora spazio per migliorare, e questa campagna di distribuzione punta proprio a mettere ogni cittadino nelle condizioni di rispettare l’obbligo di effettuare correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti, utilizzando esclusivamente i sacchi rossi con tag per il secco residuo e non abbandonando i rifiuti domestici nei pressi dei cestini stradali".