Quel divano abbandonato in piazza: "La città è diventata una discarica"

Un divano davanti alla chiesa. Non si tratta di un nuovo arredo urbano ma di un abbandono abusivo. E la segnalazione relativa alla presenza della panca dueposti in piazza Grandi, davanti al piazzale della chiesa, ha subito fatto il giro dei social, tra ironia e disappunto.

"E se non fosse l’ennesimo disservizio legato all’appalto rifiuti ma un’iniziativa politica per rendere la città più inclusiva ed accogliente? Ridiamo per non piangere" ha commentato Paolo Piffer, consigliere di Civicamente Monza che si è anche scattato un selfie sul divano. "Lunedì ore 12 piazza Grandi davanti alla Chiesa : Sacchi della plastica non ritirati ma ...ormai ci stiamo facendo l'abitudine ( bruttissima ) ma i divani no! La città è diventata una discarica" ha detto l'ex consigliera comunale Anna Martinetti.