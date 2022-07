Emergenza siccità, anche a Monza arriva l'ordinanza con i divieti per l'acqua

L'emergenza siccità ha portato anche il sindaco di Monza a siglare una ordinanza per l'utilizzo più consapevole dell'acqua in un momento di criticità. Il provvedimento è stato firmato lunedì dal primo cittadino Paolo Pilotto.

L'ordinanza e i divieti

L’ordinanza introduce il divieto di prelevare e consumare acqua potabile dalle ore 6 alle ore 22 per: irrigazione e annaffiatura di giardini e prati; lavaggio di aree cortilizie e piazzali; lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli autolavaggi; riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private se non dotate di impianto di ricircolo dell’acqua.

L’ordinanza conferma la piena fruibilità di tutte le fontanelle di acqua potabile sul territorio cittadino, comprese quelle situate nelle aree verdi e nelle aree cani. Restano attive, altresì, le fontane ornamentali gestite da Brianzacque che funzionano in virtù del ricircolo di acqua.

Fino a quando?

L’ordinanza entra in vigore a partire da lunedì fino al termine dell’emergenza idrica sancita da Regione Lombardia con il Decreto 917 dello scorso 24 giugno, dove veniva dichiarato lo stato di crisi regionale sino al 30 settembre 2022. Nel frattempo Brianzacque, gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia MB, ha confermato la buona efficienza del sistema di distribuzione territoriale e le capacità di accumulo degli acquiferi sotterranei, raccomandando in ogni caso l’uso parsimonioso e sostenibile dell’acqua di rete.

“Imparare a risparmiare l’acqua, un bene che troppo spesso diamo per scontato, è un comportamento virtuoso da adottare ogni giorno, oltre a una pratica di buona educazione civica – spiega il Sindaco Paolo Pilotto – Questo momento di particolare attenzione può servire da stimolo per promuovere anche in futuro il risparmio idrico e la salvaguardia del nostro oro blu”.