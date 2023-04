Arriva il mercatino, la piazza monzese chiude per un giorno

Bancarelle in piazza e divieti. Domenica 16 aprile a Monza è in programma il “Mercato da Forte dei Marmi”, con ambulanti della Versilia. E per l'occasione una ordinanza comunale vieta il transito e la sosta nell'area della manifestazione.

"Protagoniste assolute le nuove collezioni primavera-estate: i famosi capi in cachemire che, nella versione più leggera, sono adatti anche alla bella stagione. Sempre molto richieste le calzature e le borse di produzione artigianale, così come le nuove collezioni del pronto moda, la pigiameria, l’intimo, la biancheria casa, gli accessori, le eccellenze gastronomiche e le “chiccherie” per gli amici a 4 zampe. Tutti articoli selezionati negli anni: per lo più manufatti artigianali che si differenziano dal prodotto di massa, come ama ricordare il presidente Alessandro Mattei" spiegano gli organizzatori annunciando l'evento.

I divieti

Dalle ore 6.00 alle ore 21.00 di domenica 16 aprile, e comunque sino a completo disallestimento delle strutture necessarie all'evento, in piazza Cambiaghi sono vietati, con l’esclusione dei veicoli degli organizzatori il transito e la sosta con rimozione forzata in tutta la piazza.