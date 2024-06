Ciliegie e bancarelle, a Monza arriva la sagra di San Gerardo: i divieti in città

Ciliegie, bancarelle e divieti. A Monza giovedì 6 giugno torna l'appuntamento con la sagra di San Gerardo, uno dei due compatroni del capoluogo brianzolo insieme a San Giovanni. E con i banchi di frutti rossi e di prodotti enogastronomici e di artigianato tornano anche i divieti nella zona di Largo Esterle, con le modifiche alla viabilità previste per l'intera giornata.

Le celebrazioni cominciano con la messa solenne delle 10,30 nella chiesa di San Gerardo al Corpo poi le bancarelle. Gli espositori saranno presenti dalle 7,30 alle 20,30 in via San Gerardo e largo Carlo Esterle con le bancarelle per la la vendita delle ciliegie, stand e i negozi resteranno aperti.

Divieti e modifiche alla viabilità per la fiera di San Gerardo

Dalle ore 6 alle ore 22 e fino a fine smantellamento delle strutture, sono vietate la circolazione e la sosta lungo i seguenti tratti di via:

San Gerardo

l.go C. Esterle, nel tratto compreso la via Villa e il civico 2/a.

E' disciplinata a doppio senso la circolazione in largo Esterle, al fine di consentire l’accesso agli accessi carrai ivi presenti, dal civico 4 fino al civico 2/a esclusivamente per i veicoli dei residenti.



Dalle ore 9 alle ore 20, è vietata la circolazione in via E. de Amicis, nel tratto compreso tra le vie G. dei Tintori e via A. Garibaldi. In deroga all’ordinanza nr 3822/2017, al fine di consentire la normale circolazione nel comparto, è sospesa la disciplina della Zona a Traffico Limitato in via G. dei Tintori.