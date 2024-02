Smog alle stelle: da oggi a Monza e in Brianza scattano i divieti (non solo per le auto)

Scattano i divieti anti smog. Da oggi, martedì 20 febbraio, a Monza e Brianza scattano i divieti. Come si legge sul sito del comune di Monza “per il superamento dei limiti dei valori di PM 10 per 4 giorni consecutivi registrati da Arpa, a Monza e provincia entrano in vigore le misure temporanee di primo livello per il contrasto all'inquinamento”. I provvedimenti riguardano non solo la provincia di Monza e Brianza, ma anche quelle di Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi, Pavia e Milano. Un nuovo provvedimento, a neanche 3 settimane da quello dello scorso 30 gennaio.

Le limitazioni riguardano:

Divieto di combustioni (in tutti i Comuni delle province coinvolte) e di accensione di fuochi all’aperto;

Traffico:

nei Comuni con più di 30.000 abitanti delle province coinvolte è prevista la limitazione alla circolazione tutti i giorni nella fascia 7.30-19.30 per tutti i veicoli Euro 0 e 1 di qualsiasi alimentazione e per i veicoli Euro 2, 3 e 4 a gasolio. Rispetto a quelle previste dalle misure permanenti, le limitazioni si applicano anche nelle giornate di sabato e di domenica e coinvolgono anche i veicoli Euro 4 diesel commerciali anche se con FAP e gli Euro 0 e 1 a GPL e metano. Gli autoveicoli che hanno aderito a MoVe-In sono soggetti alle limitazioni temporanee della circolazione come gli altri veicoli inquinanti, fino alla disattivazione delle stesse.

Riscaldamento

In tutti i Comuni delle province coinvolte è vietato:

tenere temperature superiore a 19°C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali;

utilizzare generatori a legna per riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) di classe emissiva fino a 3 STELLE compresa (I° livello);

Agricoltura