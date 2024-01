Inquinamento oltre i limiti da 7 giorni, a Monza scattano i divieti (anche per alcune auto)

A Monza livelli di smog oltre i limiti da una settimana. E da martedì 30 gennaio 2024, per il superamento dei limiti dei valori di PM 10 (50microgrammi al metrocubo) per 7 giorni consecutivi registrati da ARPA, in città e in provincia entrano in vigore le misure temporanee di secondo livello per il contrasto all'inquinamento. A renderlo noto è stato il municipio.

I divieti

E' in vigore il divieto di circolazione tutti i giorni (anche sabato, domenica e festivi) dalle 7.30 alle 19.30 per: