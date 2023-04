Entro la fine dell'anno a Monza stop ai divieti di sosta quando c'è pulizia della strada

Buone notizie per i monzesi: entro la fine dell'anno (se tutto procederà secondo i piani) il sistema di lavaggio strade utilizzando macchinari che non necessitano lo spostamento delle auto verrà ampliato a tutta la città di Monza. Naturalmente tenendo conto delle rispettive caratteristiche delle strade e delle piazze e, dove questo non sarà possibile, continuerà il divieto di sosta.

Ad annunciarlo il sindaco Paolo Pilotto che giovedì 27 aprile durante il consiglio comunale ha risposto personalmente a una richiesta del consigliere Paolo Piffer (Civicamente) che faceva notare la difficoltà di comunicazione ai cittadibni delle strade dove sarà possibile lasciare l'auto anche quando passano i mezzi di spazzamento. Nei giorni scorsi, infatti, sull'albo pretorio del comune di Monza erano state pubblicate le ordinanze che indicavano dal 15 maggio al 31 dicembre 2023 l'ampliamento della sperimentazione con la possibilità di parcheggiare anche durante le giornate e gli orari di passaggio delle spazzatrici. Un intervento che riguardava diversi quartieri, ma non tutte le strade.

"La sperimentazione iniziata a San Fruttuoso ha dato esiti piuttosto favorevoli - ha spiegato il sindaco Paolo Pilotto -. In circa la metà delle vie non è stato necessario spostare l'auto durante lo spazzamento. Stiamo estendendo progressivamente il progetto anche al resto della città. Iniziando da quei quartieri confinanti dove, magari, in alcune vie non è possibile eliminare il divieto, ma in quelle vicine e magari di un altro rione sì, permettendo così ai cittadini di poter comunque parcheggiare. Entro la fine dell'anno prevediamo di allargare il sistema a tutta la città". Naturalmente dovranno essere effettuati sopralluoghi e mappature per individuare in quali vie è possibile eliminare il divieto e in quali no, rendendo necessario lo spostamento dei mezzi in occasione del passaggio delle spazzatrici.