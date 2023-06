La sagra con le bancarelle e le tradizioni e i divieti. Monza martedì 6 giugno celebra uno dei suoi santi patroni: San Gerardo dei Tintori, conosciuto anche come il santo del miracolo delle ciliegie. Il programma della sagra prevede dalle ore 7.30 alle ore 20.30 in via San Gerardo e Largo Carlo Esterle la vendita delle ciliegie, prodotti di enogastronomia e artigianato, negozi aperti. Per consentire lo svolgimento della manifestazione nel quartiere sono state previste modifiche alla viabilità e divieti.

Tutti i divieti in città

Come reso noto da una ordinanza pubblicata sul sito del municipio dalle ore 6:00 alle ore 22:00 e comunque fino a fine smantellamento delle strutture, a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992 è vietata la circolazione lungo i seguenti tratti di via:

lungo via San Gerardo

lungo l.go C. Esterle, nel tratto compreso tra l’intersezione con via L. Villa e il cvc 2/a.

Tutti i veicoli circolanti:

lungo via Lecco, in ambo i sensi di marcia, giunti in prossimità dell’intersezione con via San Gerardo, hanno l’obbligo di proseguire diritto;

lungo via L. Villa, giunti in prossimità dell’intersezione con via F. Zanzi, hanno l’obbligo di proseguire diritto e/o di svolta a sinistra;

lungo l.go C. Esterle, giunti in prossimità dell’intersezione con via F. Zanzi, hanno l’obbligo di proseguire diritto e/o di svolta a destra;

è disciplinata a doppio senso la circolazione lungo l.go C. Esterle, al fine di consentire l’accesso agli accessi carrai ivi presenti, a partire dal cvc 4 fino al cvc 2/a esclusivamente per i veicoli dei residenti.

E' vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati dei seguenti tratti di via:

via San Gerardo;

l.go C. Esterle, nel tratto compreso tra l’intersezione con via L. Villa e il cvc 2/a

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

è vietato il transito di qualsiasi veicolo;

è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nell’area interessata alla manifestazione di cui in premessa (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);

è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Sempre il 6 giugno 2023, dalle ore 9:00 alle ore 20:00 e comunque fino al termine della manifestazione, a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992 è vietata la circolazione lungo i seguenti tratti di via: