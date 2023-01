La via di Monza dove fino ad aprile è vietato circolare di sera

Nel borgo monzese della movida stop al transito della auto dal lunedì al sabato dalle 19.30 alle 24. Così prevede l'ordinanza del comune di Monza, pubblicata sul sito istituzionale, e che proroga di altri 90 giorni il provvedimento già adottato nei mesi scorsi dall'amministrazione guidata dal sindaco Paolo Pilotto. Il provvedimento, introdotto il 6 novembre, avrebbe dovuto concludersi il 31 dicembre, ma il comune lo ha prorogato fino all'1 aprile 2023.

Il provvedimento

Il provvedimento prevede che dal giovedì al sabato, dalle 19.30 alle 24, è "vietata la circolazione a partire dall’intersezione con via Pesa del Lino fino all’intersezione con via A. Canova - si legge sul sito del comune di Monza -. È consentito il transito in attraversamento di via Bergamo da via Enrico da Monza a via Durini a passo d’uomo; è disciplinata con doppio senso la circolazione lungo la via Canova a partire dall’intersezione con via Bergamo per cinquanta metri con entrata e uscita da via Canova, esclusivamente per i residenti in via Canova 1; è vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati di via Bergamo a partire dall’intersezione con via Visconti fino all’intersezione con via Canova".

Per i residenti che cosa cambia

Naturalmente per i residenti, come già avvenuto nei mesi scorsi, sono previsti percorsi alternativi: dal civico 1 al civico 12 con entrata / uscita dall’intersezione Pesa del Lino / Bergamo (in deroga alla disciplina vigente viene istituito, nel tratto, il doppio senso di circolazione); dal civico 7 al civico 22 con entrata / uscita dall’intersezione E. da Monza / Bergamo (in deroga alla disciplina vigente viene istituito, nel tratto, il doppio senso di circolazione); dal civico 24 al civico 32 con entrata / uscita dall’intersezione A. Canova / Bergamo (in deroga alla disciplina vigente viene istituito, nel tratto, il doppio senso di circolazione). Oltre ai residenti è consentita la circolazione ai mezzi di pronto intervento e soccorso, alle persone domiciliate in via Bergamo e ali veicoli delle persone che supportati da idonea documentazione accertante l’effettiva necessità di accedere con l'auto nel borgo della movida. Si possono richiedere i permessi cartacei agli uffici di Monza Mobilità (in via Cernuschi 8).

"Che senso ha chiudere in inverno?"

Una proroga che non è stata accolta bene. Nei giorni scorsi sul gruppo Facebook 'Monza Segnalazioni' una negoziante ha sollevato parecchie perplessità sulla decisione del comune di continuare con la Ztl tre giorni alla settimana fino all'1 aprile. "A settembre 2022 i ristoratori di via Bergamo, avevano espressamente richiesto, con tanto di motivazione, la ztl/isola pedonale solo per il periodo primavera estate ( ovviamente con ingresso ai residenti) - si legge sui social -. La riunione è servita solo a farci perdere tempo. Francamente mi chiedo quale sia realmente il ritmo (finalità) di questa concertazione". Sui social si sono scatenate le polemiche e battibecchi con l’intervento anche di consiglieri e assessori. Il provvedimento già in passato aveva sollevato parecchie perplessità da parte dei residenti che sollecitavano controlli dopo la mezzanotte quando nel borgo e nelle vie limitrofe si riuniscono gruppi di ragazzi che bevono, gridano e compiono atti di vandalismo, con risse all'ordine del giorno.