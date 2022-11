Il divieto di sosta sul parcheggio "fantasma"

"Che senso ha mettere un cartello di divieto di sosta su un'area che da due mesi dovrebbe essere adibita a parcheggio, ma che in realtà è ancora un marciapiede?". Questo la domanda che ha rivolto alla redazione di MonzaToday un cittadino di Besana Brianza.

Il lettore ci ha inviato la foto di un cartello di divieto di sosta apparso nella giornata di giovedì 17 novembre lungo la via Viarana, quella strada al centro delle critiche per le lungaggini e i disagi del cantiere (durato 9 mesi) e per i parcheggi che non sono stati ancora realizzati. Il cartello invita i cittadini a non parcheggiare lungo la strada il prossimo 25 novembre, in occasione della festa di Santa Caterina dove, abitualmente, vengono allestiti gli stand delle associazioni e qualche bancarella.

"Mi sembra di essere preso in giro - prosegue il lettore -. Sul quello che dovrebbe diventare un parcheggio pubblico da settembre sono state posizionate le transenne. Quindi nessuno ci parcheggia. Forse in comune non si sono ancora accorti che le strisce per delimitare i posti auto in quella parte di Besana non sono stati ancora realizzati: è da due mesi che i residenti li aspettano. Che senso ha, quindi, metterci il cartello di divieto di sosta, se intanto lì non può parcheggiare nessuno?".

Settimana scorsa un residente aveva chiesto all'amministrazione, come regalo di Natale, le strisce dei parcheggi lungo la via.