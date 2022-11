"Ritorna il divieto di sosta per pulizia della strada, ma non per sempre"

"Dall'1 dicembre 2022 tornerà in vigore temporaneamente il divieto di sosta per lavaggio strade: una scelta impopolare ma obbligata per la necessità ormai impellente di pulire la nostra città. Dopo tre mesi di studio ed analisi del servizio, possiamo concludere che la pulizia mediante agevolatore azionato da operatore con getto di acqua nebulizzata, oltre a consumare molta acqua, non è adatto per tutte le strade cittadine".

A scriverlo suo profilo social è l’assessore all'Ambiente del comune di Monza Giada Turato. Venerdì scorso durante la conferenza stampa per illustrare il nuovo sistema di raccolta differenziata era stato annunciato anche il ripristino del divieto. Una soluzione che ha diviso i monzesi, soprattutto sui social. Accanto a chi l'ha accolto positivamente soprattutto per sistemare lo stato delle strade in alcune parti della città, dall'altra ci sono stati anche commenti negativi di chi ormai si era abituato a non dover più prestare attenzione a dove posteggiava l'auto. Un intervento, quello di sospensione del divieto di sosta in concomitanza della pulizia della strada, che era stato introdotto in via sperimentale un anno fa dall'allora assessore Martina Sassoli.

"Da mesi i cittadini lamentano la sporcizia accumulata ai lati delle strade - prosegue Turato - una situazione insostenibile per l'igiene ambientale e la salute pubblica, oltre che pericolosa per l'intasamento delle caditoie di fogliame e spazzatura con conseguente rischio di bomba d'acqua e allagamento strade". L'amministrazione chiede quindi ai monzesi di avere un po' di pazienza. "Il tempo necessario per mettere a punto, quartiere per quartiere, un piano integrato (già allo studio) che permetta di pulire le strade in modo oggettivamente efficace limitando il divieto di sosta ai soli angoli della città dove il metodo di lavaggio con lance non consenta di raggiungere risultati soddisfacenti".