Il famoso dj cresciuto a oratorio e musica che insegna ai ragazzi disabili i segreti della consolle

Capelli lunghi rasta, un sorriso contagioso, un outfit sportivo, e quella faccia da ragazzino che sprigiona voglia di divertirsi e di divertire. Ecco il ritratto di Dj Shorty, uno dei nomi più noti di Radio DeeJay (gli ultimi 4 anni a Radio M2o), da poco monzese d’adozione che ha subito conquistato i figli di Tedolinda con un bellissimo progetto di inclusione sociale: quello (insieme ad altri colleghi della nota radio) di coinvolgere i ragazzi autistici e quelli Down in una serie di lezioni per imparare a diventare dj calcando, il prossimo 3 settembre, il palcoscenico che verrà allestito ai Boschetti Reali. Lì – a pochi passi dal centro storico e non lontano dal Parco e dall’Autodromo – verrà allestito un grande dj set dove a far ballare e divertire saranno i ragazzi “aut” di FacciaVista e quelli con la sindrome di Down de Il Veliero. Naturalmente sotto la guida e l’aiuto di Dj Shorty e colleghi.

Cresciuto tra oratorio e musica

Un progetto nel quale il noto Dj (all’anagrafe Francesco Sortino, classe 1977, milanese da poco trapiantato a Monza) crede profondamente. Un ragazzo (o meglio un uomo) dotato di una spiccata sensibilità e voglia di aiutare il prossimo. “Sono cresciuto all’oratorio e per un breve periodo della mia vita, quando facevo il chierichetto, ho pensato anche di diventare prete - racconta Dj Shorty a MonzaToday -. Una famiglia normale: papà che arrivava dal Sud e faceva l’operaio, mamma milanese che lavorava in ospedale come infermiera. E io cresciuto con i nonni, assiduo frequentatore dell’oratorio di Bresso”. Una passione per la musica eredita dal papà e che quando Dj Shorty è diventato più grande, si è trasformata in amore e poi in professione. “Ero un ragazzino quando mi chiudevo in cameretta ad ascoltare a tutto volume la musica dance, a provare e riprovare - continua -. I miei genitori mi hanno sempre sostenuto, anzi mia mamma diceva meglio nella sua cameretta ad ascoltare musica che fuori a combinare qualche guaio”.

Dj Shorty con Alessandro Perego

Gli inizi e l'arrivo in radio

Una carriera iniziata nel 1994, con esperienze in Italia e all’estero fino all’arrivo vent’anni fa a Radio DeeJay dove è diventato uno dei Dj più amati e seguiti di Radio Dj e negli ultimi anni di M2o. La fortuna di svolgere un lavoro che ama, un lavoro che fa divertire. Da qui l’idea, nata grazie anche all’amicizia con Matteo Perego presidente dell’associazione FacciaVista, di fare qualcosa di più. Di far divertire e di rendere protagonisti (grazie alla musica) quei ragazzi che difficilmente avrebbero potuto avvicinarsi al mondo dei dj. Il 3 settembre, nell’ambito delle iniziative del Monza Fuori Gp, è in programma anche un appuntamento unico nel suo genere: l’Aut Pop Festival, il primo Festival della Musica con DJ SET “speciale”. Sarà protagonista la musica e l’evento a partire dalle 18 vedrà coinvolti DJ famosi esibirsi sul palco, affiancati da ragazzi diversamente abili che in questi mesi hanno seguito alcuni corsi di preparazione.

"La musica è inclusione"

"È stata un’esperienza bellissima – prosegue – Sono stato accolto a braccia aperte e con un entusiasmo contagioso. La musica è una delle cose più inclusive che esistano, e questo progetto ne è la dimostrazione. Certo, non è stato facile e come in ogni corso ci sono studenti più portati e studenti meno inclini, ma tutti si sono divertiti e hanno potuto vivere quel dietro alle quinte che, altrimenti, sarebbe rimasto nel cassetto dei sogni”. L’idea è nata ad aprile quando Dj Shorty ha accompagnato i ragazzi di FacciaVista in giro con i poliziotti per le vie di Monza ad attaccare i manifesti della Venere realizzati dall’artista Felice Battiloro. Manigesti colorati e artistici che, anche se solo per poche ore, hanno coperto le scritte e i tag che riempiono i muri di Monza. “A quel punto ho detto a Matteo Perego: e se li coinvolgessimo anche in progetto musicale, facendoli diventare Dj?”, ha continuato. L’idea, naturalmente, ha subito conquistato i ragazzi.

Il sogno di trasformarla in un lavoro

“Con i ragazzi autistici abbiamo dovuto lavorare soprattutto sull’attenzione e sul ritmo – prosegue -. Trovare una sorta di schema mentale per attirare la loro attenzione e per fargli comprendere la musica. Ma alla consolle è stato meraviglioso e al di là dei risultati che ciascuno ha ottenuto tutti si sono divertiti. Una spensieratezza invidiabile”. L’idea è di poter ripetere il laboratorio anche nei prossimi mesi, nella certezza che la musica include, avvicina ed è un mezzo straordinario per comunicare abbattendo le barriere.

Con un progetto che proprio durante l’intervista è nato dal grande cuore e dalla sensibilità di Dj Shorty. “La musica li ha conquistati. Ciascuno di loro ha messo in mostra le proprie abilità: chi alla consolle, chi nella fase organizzativa, chi nella scelta delle musiche. Insieme potrebbero fare qualcosa di bello, di inclusivo. Diventare una sorta di animatori delle feste, offrendo quel pacchetto musica e dj set da portare anche nelle piazze e negli oratori”, ha concluso. Intanto noi aspettiamo con ansia la prova: quel 3 settembre quando i ragazzi di FacciaVista e de Il Veliero diventeranno dj per un giorno, nella speranza di rivederli in azione anche in altre piazze e in altre occasioni di festa.