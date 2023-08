La vita di Peppino Fumagalli, patron della Candy, adesso diventa un docufilm

La vita, il lavoro, le imprese e le passioni di Peppino Fumagalli adesso diventano un docufilm. A oltre 8 anni dalla morte dl patron della Candy avvenuta nel marzo 2015 la Brianza non dimentica uno dei suoi maggiori imprenditori che hanno dato vita a una delle imprese più importanti a livello internazionale. Tanto che il regista Massimiliano Finazzer Flory (già noto al pubblico monzese) ha scritto e diretto un docufilm dedicato al “papà” della lavatrice. Una produzione che verrà presentata il 5 settembre alle 21.15 al teatro Manzoni di Monza (ingresso aperto alla cittadinanza). Un omaggio che il regista ha voluto fare non solo alla figura e alla vita dell’imprenditore brianzolo, ma anche a quell’azienda che ha rivoluzionato il costume degli italiani.

Peppino Fumagalli, morto all’età di 86 anni, è stato uno dei simbolo dell'imprenditoria della Brianza. È stato l'inventore nel 1946 della prima lavabiancheria italiana insieme al padre Eden - a sua volta fondatore negli anni trenta delle Officine Meccaniche Eden Fumagalli - e ai fratelli Niso ed Enzo. Alla guida del gruppo sin dalla fine degli anni '50 è stato il pioniere di una strategia d'espansione commerciale e di internazionalizzazione. Nominato amministratore delegato in seguito alla scomparsa del padre nel 1970, ha portato l'azienda fondata a Brugherio ad operare con marchi internazionali come Candy e Hoover grazie al lavoro di 5.300 dipendenti, 8 stabilimenti e con un fatturato di oltre 860 milioni.

Nel 1973 e' stato nominato Cavaliere del Lavoro della Repubblica e nel 1988 ha ricevuto dalla Regina Elisabetta la nomina a Honorary Commander of the British Empire. Nel 1994 aveva descritto così il passaggio generazionale: "Ho consegnato le chiavi dell'azienda ai miei due figli e ai tre nipoti, figli di Niso. Ho detto: adesso, andate avanti voi. Cosi' come aveva fatto mio padre con noi nel 1970. Solo quando l'ho fatto io, ho capito quale atto di grande generosita' avesse compiuto mio padre nei nostri confronti".