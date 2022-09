Un docufilm sulle storie di 'ndrangheta in Brianza

Si intitola 'Il padrino e lo scrittore - Storie di 'ndrangheta in Brianza' il docufilm che verrà proiettato venerdì 30 settembre alle 20.45 al cineteatro Nuovo di Arcore. Un documentario 'ambientato' in Brianza dove viene ripercorsa la storia dell'ex padrino della 'locale' di Seregno e di Giussano. Il docufilm, diretto da Marco Tagliabue, nasce dall'incontro e dal dialogo di Antonino Belnome, l'ex padrino originario della Calabria ma nato e cresciuto in Brianza, con lo scrittore Camillo Costa che sta raccogliendo la testimonianza dell'affiliato alla 'ndrangheta.

L'uomo, finito nella rete della grande operazione Infinito, è diventato collaboratore di giustizia e le sue testimonianze sono risultate preziose per le indagini condotte in questi anni sui traffici illeciti portati avanti in Brianza, ma anche nel resto del Nord Italia.

L'iniziativa, promossa Circolo culturale arcorese Pass-p’Art-tout, è stata patrocinata dal comune di Arcore e promossa da Libera, BrianzaSiCura e Lo Sciame Onlus. Al termine della proiezione è previsto un dibattito in sala con il regista Marco Tagliabue e con i magistrati della procura di Milano Cecilia Vassena e Sara Ombra.

L'ingresso è libero.