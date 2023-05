I documenti inediti su Alessandro Manzoni scoperti in una scuola monzese

La scoperta è avvenuta per caso. Proprio mentre gli addetti stavano concludendo i lavori di digitalizzazione dell’archivio storico della Fondazione Guastalla. E proprio all’interno della prestigiosa scuola monzese sono venuti alla luce notizie inedite che ripercorrono l’iter del funerale di Alessandro Manzoni celebrato il 29 maggio 1873. E proprio nella giornata di ieri, lunedì 29 maggio, a 150 anni da quel giorno sono state aperte in via del tutto eccezionale le porte dell’archivio monzese- Ammirando anche quei documenti inediti che riguardavano le strade percorse dal carro funebre dal Duomo di Milano al Cimitero Monumentale dove è stato sepolto lo scrittore, fino ad arrivare al'assegnazione dei posti in Cattedrale. Alla visita all'archivio monzese erano presenti anche il sottosegretario alla Cultura Paola Frassinetti e l’assessore regionale Romano la Russa che hanno potuto visionare quelle chicche storiche sul grande autore.

L’archivio storico, oltre ad importanti documenti sull’attività della contessa Ludovica Torello di Guastalla e della Fondazione Collegio Guastalla, contiene una sezione sulle vergini spagnole che è la più importante a livello europeo ed ha portato alla luce anche questi documenti preziosi su Manzoni, proprio in occasione del 150esimo anniversario celebrato quest’anno.

È seguito poi una visita al patrimonio artistico del collegio, che ospita la scuola privata più antica d’Italia. La Fondazione Guastalla, intende impegnarsi in una importante operazione di promozione storico-culturale e artistica finalizzata a valorizzare sempre più gli spazi, la mission nel sociale e lo spirito di intraprendenza e formazione messo in campo dalla Contessa Ludovica Torello di Guastalla, che ormai cinque secoli fa diede vita alla Fondazione che porta il suo cognome. Uno scrigno lombardo, un patrimonio italiano, tutto da raccontare e da mostrare al grande pubblico.