Al Parco arriva lo speciale camp per gli amanti degli animali

Un’esperienza unica che unisce educazione, divertimento e amore per gli amici pelosi.

La quarta edizione di Doggy Camp, l'evento dedicato agli amanti degli animali nell'ambito di "Monza Green Experience", torna al Parco di Monza sabato 22 e domenica 23 giugno, dalle 10 alle 19.30 nell’area Tribuna dell'ex Ippodromo. Con alcuni tra i migliori professionisti del mondo pet a livello nazionale ed internazionale con prodotti e servizi pensati per il benessere di cani e gatti.

Ci saranno anche i volontari di Enpa Monza e Brianza. "Il Parco diventerà teatro di un appuntamento imperdibile dedicato al mondo pet, tra attività da fare insieme ai 4 zampe, laboratori per bambini, incontri con veterinari e nutrizionisti animali - spiegano - Sarà possibile conseguire il patentino Test Cae1, rilasciato da giudici nazionali Enci in collaborazione con Delegazione Enci Monza Corona Ferrea e non mancheranno la zona ristoro, con una selezione dei migliori food truck, e la zona relax, pensata a 6 zampe, per il benessere di tutta la famiglia".

Ampio spazio durante la manifestazione verrà dedicato anche alle associazioni che si occupano degli animali meno fortunati: Enpa Monza e Brianza sarà presente con un banco informativo e i suoi splendidi gadget, oltre alla presenza di alcuni dei cani del rifugio in cerca di famiglia.

Gli appuntamenti e come acquistare il biglietto

Il programma è ricco di attività e workshop organizzati insieme ai numerosi partner ed espositori, come il centro cinofilo Amarok, i veterinari del Centro Veterinario Al Lambro, Sos Levrieri. Il biglietto d’ingresso giornaliero garantisce l'accesso a tutte le attività in programma per la giornata:

Per tutti i dettagli è possibile consultare le pagine dedicate ad ogni evento qui. Il biglietto intero costa 5 euro, l’abbonamento per 2 giorni 8 euro, il pack di 5 ingressi interi 22 euro e l'ingresso è gratuito per i bambini fino a 12 anni e le persone disabili.

I biglietti possono essere acquistati sia in loco, sia online: Doggy Camp ha infatti un sito web dedicato (cliccare qui), una pagina Facebook (cliccare qui) e Instagram (@viaggiconilcane).

Maggiori informazioni possono essere richieste via mail, scrivendo a info@doggycamp.it, o telefonicamente al 346 273 0321.

Come arrivare

Doggy Camp è raggiungibile a piedi, trovandosi all'interno del Parco di Monza: i parcheggi nelle immediate vicinanze in via Villa, via Santo Stefano e via Trento a Vedano. Per il navigatore inserire “Tribuna Ex Ippodromo del Mirabello Monza”.