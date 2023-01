Don Bruno, il prete brianzolo che va in tv e fa il pieno di applausi

Ancora una volta Don Bruno Maggioni ha incantato tutti con la sua voce. E' successo a The Voice, nella prima serata di Rai Uno. Il sacerdote valsassinese - già noto con migliaia di visualizzazioni sui social mentre canta Mamma Maria in occasione di battesimi e matrimoni anche in Brianza - ha conquistato pubblico e giuria della trasmissione "The Voice Senior" condotta da Antonella Clerici nella serata di ieri, venerdì 20 gennaio.

Don Bruno ha cantato "Nessuno mi può giudicare" prima di un coinvolgente bis proprio con il suo cavallo di battaglia "Mamma Maria" insieme ad Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri, con un pensiero rivolto al cielo al compianto Franco Gatti.

Simpatia, bravura, energia: dal palco il sacerdote di Margno ha regalato emozioni in musica fino alla standing ovation finale da parte di Loredana Berté, Gigi D'Alessio e Clementino. Per quanto riguarda la gara canora don Bruno è stato poi eliminato, ma ha comunque potuto coronare il suo sogno di esibirsi insieme ai cantanti ai quali si ispira da anni.

"Ma che bello, che gioia essere qui con voi - ha detto il prete canterino che per diversi anni era stato guida pastorale della comunità a Limbiate - Vi voglio un mondo di bene. Il mio messaggio è questo: amore, speranza e gioia". Poi l'uscita tra gli applausi sempre sulle note di Mamma Maria.