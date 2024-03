Il monzese don Flavio è stato nominato dal Papa arcivescovo

Dal febbraio 2020 prestava servizio come sottosegretario nel Dicastero per le Chiese Orientali e prima ancora, dal 2011, era stato segretario particolare dell’allora prefetto di quel Dicastero, il cardinale Leonardo Sandri. Per il 46enne monzese don Flavio Pace è arrivata nei giorni scorsi la nomina da Papa Francesco a nuovo segretario del Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani e il contestuale conferimento del titolo personale di arcivescovo. Lo riferisce il portale della Diocesi Ambrosiana.

L’ordinazione episcopale è prevista il 4 maggio prossimo nel Duomo di Milano, alle 15.

Nato a Monza il 29 luglio 1977, cresciuto nell'oratorio di San Biagio e diplomato al Liceo Zucchi, don Flavio Pace è stato ordinato sacerdote nel 2002 dall’allora arcivescovo di Milano, il cardinale Carlo Maria Martini. Dal 2002 al 2011 ha svolto attività pastorale come vicario parrocchiale ad Abbiategrasso, occupandosi della Pastorale giovanile, insegnando religione nella scuola statale e servendo come cappellano presso l’hospice locale. Ha poi conseguito la certificazione in islamistica presso il Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica a Roma nel 2010, collaborando poi per alcune iniziative nei rapporti dell’arcidiocesi ambrosiana con l’Islam. Officiale della Congregazione per le Chiese Orientali dal 2011, dal 2020 ne è divenuto sottosegretario.