Il monzese don Flavio Pace è stato ordinato arcivescovo: è il più giovane d'Italia

L'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha presieduto oggi, 4 maggio, la cerimonia in Duomo nella quale è stato ordinato arcivescovo il monzese Flavio Pace, già sotto segretario del Dicastero delle Chiese orientali. Con i suoi 46 anni (è nato il 29 luglio 1977), ordinato sacerdote nello stesso Duomo di Milano l'8 giugno 2002, Pace è ora il più giovane arcivescovo italiano.

Nominato dal Papa segretario del Dicastero per la Promozione dell'Unita dei cristiani, sottolinea Ansa.it, a concelebrare c'erano anche tanti rappresentanti delle Chiese orientali e tra i tanti presenti nella cattedrale milanese anche le autorità locali di Monza.

"Si cercano uomini di preghiera cioè uomini fatti preghiera, uomini disponibili ad attraversare le asprezze del deserto, che si affidino allo spirito, inclini ad abitare il silenzio persino nelle sacrestie prima di inseguire l'ultimo segnale del cellulare, si cercano uomini così semplici e sapienti che siano anche poeti e cantori, e quindi uomini di dialogo che vivano anche la riflessione con la cronaca per scaldare il cuore" ha detto nell'omelia monsignor Delpini, che in riferimento all'incarico del nuovo monsignore ha sottolineato quanto sia "desiderabile l'unità tra le tra confessioni cristiane".

Nato a Monza, cresciuto nell'oratorio di San Biagio e diplomato al Liceo Zucchi, Pace è stato ordinato sacerdote nel 2002 dall’allora arcivescovo di Milano, il cardinale Carlo Maria Martini. Dal 2002 al 2011 ha svolto attività pastorale come vicario parrocchiale ad Abbiategrasso, occupandosi della Pastorale giovanile, insegnando religione nella scuola statale e servendo come cappellano presso l’hospice locale. Ha poi conseguito la certificazione in islamistica presso il Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica a Roma nel 2010, collaborando poi per alcune iniziative nei rapporti dell’arcidiocesi ambrosiana con l’Islam. Officiale della Congregazione per le Chiese Orientali dal 2011, dal 2020 ne è divenuto sottosegretario.

Al termine della cerimonia, salutando i presenti, l'arcivescovo Delpini si è rammaricato, ironicamente, per la perdita di un sacerdote della sua Chiesa, "ma si sa - ha aggiunto - i sacerdoti di Milano sono i migliori e infatti il Papa ce ne ha già presi quattro".