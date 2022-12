C'è anche la Brianza nel direttivo nazionale del NurSind

Donato Cosi riconfermato nel Direttivo nazionale NurSind, il maggiore sindacato degli infermieri. Cosi ha ottenuto 299 preferenze su 314. “Questo importante risultato - dichiara Donato Cosi - rappresenta il frutto del grande impegno che questa Direzione Nazionale ha messo in atto nel difficile periodo della pandemia. Sono stati momenti difficili nei quali siamo riusciti a stare accanto alle colleghe e ai colleghi in difficoltà. Inoltre credo che questa rielezione voglia premiare anche la conquistata firma del Contratto Nazionale. Ora il mio impegno e quello di tutta la Direzione Nazionale sarà di dare corso alle tante questioni ancora aperte sui tavoli di contrattazione, come il demansionamento, il vincolo di esclusività dei lavoratori pubblici, gli aumenti salariali e gli sviluppi di carriera del personale ostetrico e infermieristico”.

Donato Cosi ha poi parole di riconoscimento soprattutto per la grande squadra del NurSind di Monza e Brianza. Un risultato – il suo - frutto anche del grande lavoro svolto in questi anni a livello territoriale dal sindacatpo. Sempre al fianco dei colleghi infermieri, a rivendicare le loro necessità soprattutto nel periodo della pandemia quando gli ospedali del territorio sono stati sottoposti a un forte stress. Una battaglia che continua ancora oggi e proseguirà anche nel futuro. “Ci continueremo a spendere per tutte le necessità degli infermieri e delle ostetriche in campo negli ospedali di Monza, della Brianza e di tutta la Lombardia – aggiunge - Chiedendo soprattutto nuove forze: negli ospedali lombardi manca personale: mancava prima del covid, mancava durante la pandemia e malgrado le tante promesse giunte a livello locale, provinciale, regionale e nazionale mancano anche adesso”.

Adesso dopo 24 anni di costante crescita, rafforzamento e necessaria gavetta, il NurSind ha deciso di portare le rivendicazioni e le lotte a difesa della categoria al tavolo dei “grandi”, firmando il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità 2019-2021.

La Segreteria di Monza e Brianza era presente all’VIII Congresso nazionale NurSind che si è svolto a Roma con i propri “grandi elettori”: Giancarlo Romagnoli, Antonio Colella, Alberico Carluccio, Emmanuela Parrino, Giuseppe Settanni, Pancrazio Tundo, Donato Cosi ed Emanuele Lo Monaco. Antonio Colella ha fatto parte della Commissione Elettorale ed ha egregiamente contribuito, insieme agli altri colleghi facenti parte della commissione, al corretto svolgimento delle operazioni di voto.