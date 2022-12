L'azienda che dona 75mila euro al Servizio cani guida ciechi di Limbiate

Un Babbo Natale generoso quello che è arrivato a Limbiate, al Servizio cani guida dei Lions. Da Arcaplanet una donazione di quasi 76mila euro (per l'esattezza di 75.977,50). La donazione è il risultato della campagna promossa dall'azienda a favore dell'importante servizio brianzolo dove ogni anno vengono formati e assegnati cani guida alle persone non vedenti. Cani che, adeguatamente formati, rivoluzionano la vita di chi non vede, diventando i loro occhi e garantendo loro un'esistenza in totale autonomia.

Dal 12 al 18 dicembre, in tutti i punti vendita Arcaplanet presenti in Italia a fronte di una donazione della cifra simbolica di 50 centesimi Arcaplanet ha aggiunto un ulteriore di contributo di 50 centesimi a supporto delle iniziative del Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate In soli 7 giorni sono state raccolte oltre 75mila adesioni, pari ad una donazione complessiva di poco meno di 76mila euro.

"Arcaplanet, leader nella distribuzione di prodotti per animali domestici, con questa attività conferma di avere a cuore il benessere di animali e persone, e ribadisce il proprio supporto ad iniziative di ampio interesse sociale, a fianco dei Pet Parent che hanno dimostrato ancora una volta entusiasmo e generosità nei confronti del Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate", si legge nella nota ufficiale diffusa dall'azienda.

L’intero ricavato verrà infatti impiegato per migliorare e aggiornare le tecnologie al sostegno del benessere dei cuccioli nella Nursery e Puppy Club, dove vengono cresciuti gli “Angeli a quattro zampe” che affiancano ogni giorno Pet Parent non vedenti, oltre ad incrementare il numero di addestratori del centro per poter sempre più donare cani guida a chi ne fa richiesta.

“Il successo di questa iniziativa mi dimostra sempre di più che mentre noi addestriamo i nostri cuccioli a diventare Angeli a 4 zampe, loro addestrano i nostri cuori a essere sempre più altruisti e consapevoli dell’importanza di donare e di dedicarsi agli altri - commenta Giovanni Fossati presicdente del Servizio Cani Guida dei Lions .- Ci auguriamo per il futuro di poter contare di nuovo sulla generosità dei Pet Parent e di tutta la grande famiglia Arcaplanet”.