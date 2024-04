Il benefattore sconosciuto che dona 1.000 euro per salvare il ciliegio secolare

È uno dei simboli della Brianza: il ciliegio secolare di Besana Brianza. Un capolavoro della natura, un orgoglio per il Comune, un’attrazione anche per i turisti. Così che un cittadino – rimasto nell’anonimato – ha deciso di donare 1.000 euro al Comune per far conoscere e promuovere questo gioiello.

Un annuncio pubblicato sulla pagina Facebook “Besana Brianza News – Sei di Besana Brianza se…”: un bel regalo per tutta la comunità, accolto con gratitudine dell’amministrazione comunale. Il ciliegio secolare di Besana Brianza - che si trova nella frazione di Vergo Zoccorino - non se la sta passando molto bene. A lanciare l’allarme, alcune settimane fa, il Partito Democratico e la lista civica Besana per Tutti. "Il ciliegio selvatico più grande della nostra penisola, orgoglio dei besanesi e monumento naturale nazionale è un gigante malato - fanno sapere dalla sezione besanese - Delle 5 grandi ramificazioni che lo compongono una è completamente secca e in putrefazione e un'altra è stata a sua volta aggredita dalla malattia, probabilmente causata da un parassita, che sta mostrando segni di diffusione anche al tronco e alle biforcazioni principali. Riteniamo quindi sempre più urgente un intervento per stabilire la reale entità delle problematiche che lo colpiscono e gli interventi da attuare per salvarlo e restituirlo alla sua straordinaria bellezza".

“Proponiamo inoltre che l'amministrazione comunale si faccia promotrice di costituire una rete di associazioni ambientali e di volontariato che insieme alla aziende locali disponibili e in accordo con la proprietà si prendano cura con continuità del ciliegio e dell'area nelle sue immediate vicinanze, eseguendo anche attività di manutenzione che valorizzino i sentieri per arrivarci e il percorso delle bevere", hanno aggiunto.