Un ecografo di ultima generazione per la Pediatra di Vimercate: la donazione di Abio

È una tecnologia preziosissima, quella che Abio Brianza ha donato all'Asst Brianza. Un ecografo dotato di un apparato e di un software di ultima generazione, destinato alla struttura di Pediatria dell’Ospedale di Vimercate diretta da Marco Sala.

L’apparecchiatura, che consente di migliorare notevolmente la pratica clinica neonatologica e pediatrica, facilita il lavoro dell'operatore e la corretta acquisizione delle immagini. "Le immagini possono essere trasmesse in tempo reale ad un'altra postazione, all'interno e all'esterno della struttura ospedaliera, permettendo il consulto con esperti, anche a distanza, in caso di necessità” ha spiegato Sala. Così, le ecografie cerebrali transfontanellari, le ecografie polmonari e le eco-cardiografie potranno essere eseguite direttamente dal personale della Pediatria, riducendo i tempi di attesa e di degenza per i piccoli pazienti.

Anche per il bambino più grande è in avviamento un servizio di ecocardiografia, considerando come la Pediatra di Vimercate abbia competenze specialistiche sulle ecografie cardiache. “Sarà così possibile rispondere alle esigenze del territorio vimercatese nonché dei pazienti provenienti dai presidi di Carate ed eventualmente di Desio, con l'intento di mantenere in monitoraggio i bambini vicino a casa ed inviare ai servizi di cardiologia pediatrica più avanzati solo i pazienti più complessi” il commento del primario.