Andreina, Camilla, Judith e Silvia: ecco le quattro donne premiate dal comune

Si chiamano Andreina, Camilla, Judith e Silvia. Hanno storie diverse alle spalle, ma sono accumunate tutte e quattro da una grande forza di volontà, determinazione e spirito di sacrificio. E soprattutto dalla scelta di vivere o lavorare a Meda. Caratteristiche che le hanno viste essere prescelte e premiate per l’edizione 2024 del Premio Medadonna, assegnato dall’amministrazione comunale di Meda.

Questo è un riconoscimento che vuole valorizzare l’essenza di queste sonne che hanno dedicato la loro professionalità e competenza per rendere Meda una città di valori preziosi che la caratterizzano ancora oggi – ha commentato il sindaco Luca Santambrogio -. La loro umanità ed empatia sono qualcosa di inestimabile. Un esempio di vite dedicate all’altro, senza mai dimenticare i valori della famiglia.” “Sostengo le donne e lo faccio spronandole all'azione- aggiunge l’assessore Mara Pellegatta -. Ed è esattamente questo il messaggio che vorrei condividere : donne non fermatevi, andate avanti”.

Andreina Asnaghi

Medese di nascita, Andreina è un’instancabile lavoratrice che non ha mai abbandonato il suo lavoro: medico pediatra e dermatologa.Riconoscerle questo premia significa celebrare il suo straordinario impegno nel campo della Medicina e il suo inestimabile contributo al benessere alla solidarietà nella Comunità di Meda.

Camilla Baserga

Laureata in Medicina e Chirurgia, poi specializzata in chirurgia maxillo-facciale, vola a Londra presso il King's college Hospital, importante centro traumatologico. Il volontariato è una sua grande passione, tanto da recarsi in India nel 2014, prestare tutta la sua competenza in pieno periodo Covid e raggiungere le zone terremotate della Siria e della Turchia per portare soccorso. Uno straordinario esempio di altruismo e compassione, empatia e umanità.

Judith Schobel

Nata in Transilvania, trascorrerà i primi anni della sua vita in Israele per poi arrivare in Italia nel 1968 e laurearsi in Medicina. Si sposerà, costruendo la sua famiglia insieme al marito, anch’egli medico. Nel 1979 la famiglia arriva a Meda, e proprio qui aprirà uno studio medico, ottenendo poi la cittadinanza italiana. Arrivato il momento della pensione decide di stabilirsi a Meda, Città a lei cara. Nella sua vita c’è anche il ricordo dell'Olocausto, subito dalla famiglia di sua mamma Rita, la quale aveva anche tre sorelle che nel maggio del 1944 furono prelevate dalla fabbrica di mattoni in cui lavoravano e caricate su un carro bestiame. Tra infinite peripezie, le tre sorelle riuscirono a sopravvivere. Oggi, Judith coltiva il sogno di raccontare agli studenti medesi la storia delle sue donne, anche quella che stanno vivendo ai giorni nostri le sue figlie e le sue nipotine.Una forza tutta al femminile con una volontà che va oltre ogni umana comprensione.

Silvia Asnaghi

Insegnante di Lettere presso il Liceo Marie Curie di Meda, Silvia è una donna che ha dedicato la sua vita al volontariato nel campo della solidarietà sociale, della cultura e anche nell’ambito scolastico. Impegnata nella Comunità Pastorale Santo Crocifisso e nella compagnia teatrale amatoriale dell’Oratorio di Santa Maria Nascente. La cura e l’amore per il prossimo l’hanno resa una Donna piena di valori e umanità, motivi questi che la distinguono, rendendola unica nel suo operato.

Le premiate