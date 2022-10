Un aiuto gratuito e personalizzato per gli studenti in difficoltà

Un aiuto ai ragazzi che hanno difficoltà a scuola. Un sostegno gratuito e personalizzato quello anche quest'anno viene offerto da Portofranco Seregno all’interno degli spazi dell'oratorio di Santa Valeria.

Il servizio Portofranco Seregno è un centro di aiuto allo studio per gli studenti delle scuole superiori e di terza media. "Grazie alla presenza di docenti volontari ed esperti - si legge nel comunicato di presentazione - si offre un accompagnamento personalizzato nello svolgimento dei compiti, nello studio, nel recupero dei debiti formativi e delle conoscenze disciplinari".

Sono inoltre a disposizione spazi per lo studio individuale o di gruppo, con la possibilità di assistenza di un docente. Il servizio è assolutamente gratuito ed è aperto a tutti gli studenti che desiderano migliorare il proprio rendimento scolastico o che incontrano difficoltà in alcune materie. L’attività si svolgerà per tutto l’anno scolastico, a partire dall’11 ottobre , il martedì pomeriggio, al secondo piano dell’oratorio di Santa Valeria (ingresso in via Wagner 87). Per partecipare inviare un'email a portofrancoseregno@fastwebnet.it.