Era da anni che erano attese. Adesso la fase burocratica di assegnazione degli appalti è stata avviata ed entro l’autunno partiranno i cantieri che regaleranno sonni tranquilli ai monzesi che vivono nei pressi della ferrovia. L’annuncio durante l’assemblea pubblica che si è tenuta martedì sera al centro civico di San Rocco e alla quale hanno partecipato anche i tecnici di Rfi che hanno illustrato il progetto e soprattutto le tempistiche di realizzazione dell’opera.

Dove verranno posizionate

Da Rfi – contattata dalla redazione di MonzaToday – fanno sapere che il progetto per il posizionamento delle barriere antirumore è stato avviato. Gli interventi riguardano: la stazione principale (le barriere verranno installate lungo i binari della linea Milano-Chiasso dalla fine del marciapiede di stazione del primo binario verso Milano per una lunghezza di 891 metri); nel tratto di via Aquileaia a San Rocco (le barriere verranno posizionate lungo i binari della linea Milano-Lecco dalla fine del cavalcavia di via Aquileia verso Monza per una lunghezza di 165 metri e un tratto di lunghezza di 348 metri tra la linea Milano-Chiasso e Milano-Lecco); e in via San Gottardo (barriere installate lungo i binari della linea Milano-Chiasso dall’uscita della galleria di Monza San Gottardo verso Chiasso per una lunghezza di 280 metri). Le barriere sono costituite da un cordolo in cemento armato, montanti e pannelli antirumore in acciaio inox o vetro.

I limiti previsti dalla legge

Barriere che non solo regaleranno sonni tranquilli, ma anche la possibilità di tenere le finestre aperte durante le calde giornate senza l’inconveniente di essere “bombardati” dal fracasso al passaggio dei treni. La normativa – come precisano da Rfi – prevede limiti di 70 decibel di giorno e 60 decibile di notte vicino alle case; di 50 decibel in ore diurne per le scuole e gli ospedali. E sempre per gli ospedali i decibel scendono a 40 la notte. “A valle della realizzazione degli interventi di barriere verrà eseguito un collaudo acustico per verificare il raggiungimento del rispetto dei limiti”, precisano da Rfi.

Un intervento atteso da oltre 10 anni

Un progetto atteso da oltre 10 anni e che è ormai in dirittura d’arrivo. “Negli anni sono stati svolti diversi tavoli con le amministrazioni e gli enti competenti per definire in maniera puntuale l’inserimento paesaggistico delle barriere - precisano da Rfi rispondendo così alle domande anche dei cittadini che non riuscivano a capacitarsi di tempi così lunghi per il posizionamento dei pannelli fonoassorbenti -. Inoltre, l’intervento si inserisce in un contesto fortemente urbanizzato e caratterizzato da un traffico ferroviario intenso, nonché dalla compresenza di altri interventi di manutenzione e di investimento sulla stessa sede ferroviaria”.