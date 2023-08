L'Armadio dei poveri ha trovato un magazzino temporaneo: ecco dove e quando consegnare le donazioni

Una buona notizia per l’Armadio dei poveri. L’associazione di volontariato presieduta da Roberta Campani ha trovato una sede temporanea. “Grazie ad un donatore che ci ha concesso per un breve periodo un suo box - scrive Campani sul gruppo Facebook dell’associazione - ci siamo organizzati per fare una raccolta. Abbiamo bisogno sopratutto di coperte, abbigliamento e scarpe donna uomo bambino e casalinghi”. I benefattori potranno consegnare il materiale il 9 agosto dalle 19 alle 21 a Monza, al civico 1 di via Vasari. “Vi aspettiamo all’ingresso, vi comunicheranno la prossima raccolta prossimamente sempre sui social”, riferisce Campani.

La presidente tira per il momento un sospiro di sollievo. Il nubifragio del 24 luglio aveva messo ko la sede dell’associazione, presso lo Spazio 37. L’area (dove ci sono anche il dormitorio, le docce e il magazzino dell’associazione Foodforall) era inagibile. Roberta Campani aveva chiesto immediatamente al comune uno spazio, anche piccolo, dove poter mettere il materiale che i benefattori ogni settimana le consegnano e che le porta alle famiglie in difficoltà che si rivolgono all’associazione. Ma il comune non aveva spazi liberi, così che la presidente dell’Armadio dei Poveri ha lanciato un appello sui social. Tante le dimostrazioni di affetto e di vicinanza, con la segnalazione di spazi liberi ma fuori città.

Poi, nei giorni scorsi, la buona notizia. Un monzese gli ha messo a disposizione temporaneamente il suo box nell’attesa che il comune sistemi Spazio 37 o trovi il alternativa un’altra locazione all’associazione che anche in queste settimane di vacanza continua a ricevere numerose richieste di aiuto da parte di single e di famiglie.