Ecco le discariche dove verrà smaltita la diossina

Dove finiranno i 44 mila metri cubi di terreno contaminato dalla diossina che verranno movimentati durante i cantieri di bonifica per la realizzazione di Pedemontana?

Le discariche scelte

Questa la domanda che da tempo si stanno ponendo i cittadini dei comuni di Seveso, Meda e Cesano Maderno (ma non solo) che dalle prossime settimane e per circa 180 giorni saranno coinvolti in questa maxi operazione. Le destinazioni sono state annunciate nell’incontro a porte chiuse che si è svolto lo scorso 9 luglio quando, alla vigilia del disastro dell’Icmesa del 10 luglio 1976, è stato convocato il tavolo sulla bonifica. Come riferisce sul suo sito Sinistra e Ambiente di Meda, i siti per lo smaltimento dei rifiuti tossici non saranno in Brianza. La diossina movimentata verrà infatti trasferita in discariche che non si trovano nella nostra provincia. Durante l’incontro è stato fornito l’elenco completo delle piattaforme selezionate per accogliere e smaltire la diossina. Le discariche si trovano in provincia di Bergamo, Brescia, Milano, Pavia, Vicenza, Verona, Pisa, Como, Novara, Alessandria, Reggio Emilia, Massa Carrara.

Gli 8 lotti

Un intervento, quello della bonifica delle terre contaminate da uno dei maggiori disastri ambientali a livello globale, che costerà 16 milioni di euro. Un intervento che riguarderà 8 lotti: 4 a Cesano Maderno, 1 a Meda, 2 a Seveso e 1 tra Seveso e Cesano Maderno. Lotti dove sono quantificati da un minimo di 107 a un massimo di 181 giorni di lavoro che però, come aveva spiegato Sabatino Fusco (direttore di Autostrada Pedemontana Lombarda) alla redazione di MonzaToday, non sono tutti “visibili” con ruspe e operai al lavoro.

"Massima sicurezza per cittadini e lavoratori"

“I lavori inizieranno entro la fine di luglio – aveva precisato -. C’è una fase preparatoria: è previsto il campionamento dell’area con il posizionamento di centraline per fare analisi e capire se c'è o meno diossina nel terreno. In questa prima fase, che durerà circa 15 giorni, non sono previste recinzioni che appariranno solo successivamente. A quel punto verranno realizzate le opere del cantiere con la creazione delle piste per i mezzi. Le fase di movimento terra sono limitate a 40 giorni e inizieranno nel mese di settembre. Per esempio l'area più piccola prevede solo 2 giorni di movimento terra”. Sabatino Fusco ha ribadito l’attenzione per la sicurezza. “Per i cittadini non c’è alcun rischio – ha detto – Sono previste piste diverse per i mezzi che opereranno nel cantiere e per quelli che usciranno trasportando il materiale movimentato. I cittadini devono stare tranquilli. Teniamo a loro e ai lavoratori che opereranno all’interno del cantiere”.

Come avverrà la bonifica

“La bonifica consiste nello scavo delle sorgenti di contaminazione e nello smaltimento delle terre, che verranno poi trasportate in mezzi chiusi e smaltite in idonei impianti off-site: questa modalità consente il raggiungimento degli obiettivi di bonifica in maniera efficace e ottimizzando i tempi – fanno sapere da Pedemontana -. Durante le attività di bonifica è previsto l’utilizzo di mezzi e procedure per ridurre l’eventuale produzione di polveri, mediante sistemi di abbattimento polveri, bagnatura delle piste di cantiere e pulizia del manto stradale, lavaggio manuale delle ruote dei mezzi con idropulitrici, predisposizione di reti per il contenimento delle polveri in prossimità degli scavi e interruzione degli scavi nelle giornate ventose. Durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori sarà effettuato un costante monitoraggio dell’eventuale dispersione di polveri nell’aria, andando a misurare il particolato PM10 e PM2.5 ed il parametro diossine. Le opere inizieranno nell’estate 2024, con i primi campionamenti ante operam, cui seguiranno le operazioni di cantierizzazione e le verifiche necessarie. Poi, solo a quel punto, inizieranno gli scavi veri e propri. È previsto un monitoraggio continuo da parte di Arpa e dei tecnici, in stretta collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza che avrà il compito di certificare l’avvenuta bonifica per ognuno degli 8 lotti funzionale, a seguito degli esiti (positivi) di collaudo e delle verifiche condotte".