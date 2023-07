Un tuffo senza spostarsi tanto da Monza, ecco le spiagge del lago dove si può fare il bagno

Un tuffo rinfrescante contro la calura estiva? Ecco dove si può fare lungo le sponde del lago di Lecco. A decretare la balneabilità di 27 zone sono state le analisi e i campionamenti di Ats Brianza, come rileva LeccoToday.

"In base agli esiti analitici dei campionamenti effettuati il 12, 13 e 14 giugno 2023 si esprimono i seguenti giudizi ai fini della balneazione" comunicano gli uffici di Ats, elencando le 27 zone di 14 comuni dove è possibile fare il bagno.

Le spiagge balneabili di Lecco

Di seguito l'elenco delle località balneabili, dove quindi è possibile fare il bagno nel lago in quanto non sono emersi rischi per la salute: Abbadia Lariana: campeggio e lido lariano; Annone Brianza: località Ona; Bellano: Lido di Puncia, Spiaggia; Bosisio Parini: Darsena Brera; Colico: Inganna - LC 53, Lido di Colico, Laghetto Piona. Dervio: Campeggio Europa. Dorio: Riva del Cantone, Rivetta. Lecco: località Pradello, Canottieri, Rivabella. Lierna: Riva Bianca. Malgrate: Spiaggetta Malgrate. Mandello del Lario: Olcio - LC 18, Camping Mandello, Lido di Mandello, Camping Nautilus. Oggiono: Sabina. Oliveto Lario: Spiaggia di Onno, Vassena, frazione Limonta. Perledo: Riva di Gittana. Rogeno: Punta del Corno.

L'Agenzia di tutela della salute chiede comunque di prestare la dovuta attenzione a tutti gli aspetti igienici e di sicurezza: "Data l’estrema variabilità del fenomeno della fioritura algale (cianobatteri) in relazione alle condizioni climatiche ed atmosferiche si ribadisce che in presenza di acque torbide, schiume o mucillaggini, o con colorazioni anomale è sconsigliato immergersi".

I comportamenti da seguire

Resta buona norma, a tutela della salute, adottare i seguenti comportamenti: evitare di ingerire acqua durante il contatto con acque di balneazione; fare la doccia appena usciti dall’acqua provvedendo ad asciugare completamente tutto il corpo con particolare riguardo alla testa; sostituire il costume dopo il bagno. "Si precisa infine che il contatto con acque contaminate da cianobatteri potrebbe provocare diversi effetti tra i quali: irritazione delle vie respiratorie e degli occhi (come riniti, asma, congiuntiviti, tosse) o disturbi gastrointestinali".