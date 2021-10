Al via la stagione dei funghi: ecco dove farli controllare gratis

Iniziata la stagione dei funghi, ma attenzione a quello che metterete nel cesto e poi porterete in tavola. Anche se esperti, sempre meglio far controllare il proprio raccolto agli addetti ai lavori.

L'Ats Brianza, come ogni anno offre, il servizio gratuito (ma su prenotazione) per il controllo dei funghi selvatici. I cittadini possono portare il proprio raccolto e farlo esaminare agli esperti micologi dell'Ats. Così da poter portare in tavola funghi gustosi, ma soprattutto sicuri per la salute.

Si possono rivolgere a questo servizio tutti i cittadini che, abitualmente od occasionalmente, raccolgono e vogliono consumare funghi selvatici senza rischiare conseguenze anche molto gravi. È importante sottoporre al controllo l’intero quantitativo dei funghi raccolti per evitare possibili scambi da parte del raccoglitore tra funghi eduli, funghi tossici e velenosi, spesso apparentemente simili. È preferibile, inoltre, nei limiti delle conoscenze dei raccoglitori, di presentare i funghi raccolti già suddivisi per specie.