Il nuovo skate park a due passi dal centro: il progetto del M5S

Il Movimento 5 Stelle lancia un'idea: trasformare la pista dove gli atleti del Roller Monza si allenavano e giocavano in uno skate park. Lo spazio, nell'area dismessa di via Boccaccio, parrebbe ideale per i grillini. Facilmente raggiungibile dai ragazzi, a due passi dal centro, e dai boschetti reali dove, nel frattempo, si riuniscono famiglie e bambini. Ma soprattutto sarebbe l'occasione per recuperare uno spazio tanto caro ai monzesi, che è stato tempio dello sport su rotelle.

L'area individuata dall'assessore allo Sport Andrea Arbizzoni in via Rosmini non piace ai pentastellati: "è un'area decentrata, tagliata fuori dal trafficato viale Stucchi", fanno sapere in una nota stampa. Da qui l'idea di recuperare quell'area tra il centro storico e il Parco di Monza.

Un'area che, secondo i grillini, è ideale anche per superare quei disagi legati alla musica e al rumore che lamentavano i residenti di viale Elvezia. "La pista è comunque lontana dalle abitazioni", aggiungono.

Intanto i giovani monzesi attendono: un anno fa lo skate park di viale Elevezia è stato smontato (per problemi di sicurezza e di ammaloramento della pista), ma non è stato più ricostruito. I ragazzi che abitualmente lo frequentavano hanno anche promosso una petizione on line per la sua riapertura, o comunque per individuare in città un'altra area - facilmente raggiungibile - dove continuare la loro attività.

"Per noi l'area ideale è quella dismessa in via Boccaccio, presso i Giardini della Villa Reale, struttura già predisposta per l’hockey a rotelle, per quello che fu il pluriscudettato Roller Monza - spiegano i pentastellati monzesi nel comunicato stampa -. Questa superficie è già sufficiente a creare la pista e si potrebbe anche ripristinare la tribuna preesistente con i relativi spogliatoi e servizi sottostanti. Uno spazio bar e tavolini farebbero da cornice. La nostra città non può limitarsi all’Autodromo, alla pallavolo, al calcio".