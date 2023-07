Ecco dove sono i 10mila parcheggi per il concerto di Bruce Springsteen (e quanto costano)

Si avvicina il grande evento: martedì 25 luglio Bruce Springsteen si esibirà al Parco di Monza. Previsti 70mila spettatori provenienti da tutta Italia (ma non solo). La macchina organizzativa ha già definito tutto nei minimi dettagli. Le porte del Parco si apriranno alle 7 del mattino, le aree comfort alle 8, l’accesso al pratone delle Gerascia dalle 14.

Dove parcheggiare

Per chi deciderà di raggiungere Monza in auto saranno messi a disposizione 11 parcheggi, per un totale di 10mila stalli: 300 i posti nel parcheggio ‘platino’ in via Grandi a Vedano; 3mila nel ‘verde’ di via Parco e Madonna delle Nevi a Biassono (che prevede anche 35 posti per i camper); 1000 nel parcheggio ‘gold’ interno al Parco; 2.200 in quello ‘viola’ (coperto) suddiviso tra il parcheggio “CAM” in via Martiri delle Foibe e il Centro Rondò dei Pini; circa 850 in quello ‘marrone’ a Biassono e Vedano (cui si aggiungono 100 posti per bus); 1.350 in quello ‘blu’ in viale Stucchi: oltre 500 nel parcheggio ‘arancione’ suddiviso tra l’area scoperta dell’ospedale San Gerardo e il parcheggio coperto dell’Iper Maestoso (che ospita anche le moto).

Il servizio navetta è garantito per collegare i parcheggi blu e per collegare la stazione ferroviaria attraverso la linea nera. Il ticket per la navetta nera, si può acquistare anche con biglietto integrato sul sito Trenord, oltre che sul portale di Monza Mobilità.

Quanto costa

È possibile prenotare parcheggio e biglietto della navetta direttamente on line sul sito di MonzaMobilità, sull’app Barley Arts X Bruce, su www.barleyarts.com dove sono riportati anche gli itinerari consigliati per raggiungere le aree di parcheggio, ben riconoscibili anche grazie alla cartellonistica che verrà posizionata per l’occasione.

I parcheggi costano: “arancione” ospedale San Gerardo 16, 50 euro; arancione 2 moto presso Maestoso 9 euro; parcheggio blu (viale Stucchi) con 2 posti per la navetta 11 euro; parcheggio gold (interno del Parco) 22 euro; parcheggio marrone per i bus (Biassono, via Emilia) 88 euro; parcheggio viola Cam interrato 16.50 euro; parcheggio viola centro commerciale Rondò dei Pini 11 euro.

Costo navetta

Per chi invece utilizzerà la navetta il costo è di 6 euro (andata e ritorno). La navetta nera parte dalla stazione di Monza (Porta Castello) e arriva nel Parco in viale Mirabello. La navetta blu parte dal parcheggio dell’U-Power Stadium e arriva nel Parco in viale Mirabello.