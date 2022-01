Ha aperto una pasticceria che sforna peni e vagine

I dolci hanno forme decisamente poco convenzionali e il nome lascia poco spazio all'immaginazione. Come riferisce MilanoToday nel capoluogo meneghino ha aperto una pasticceria che sforna waffle a forma di peni e vagine. Il locale, inaugurato sabato 29 gennaio, si trova al civico 83 di Corso Porta Ticinese, in pieno centro.

Durante la giornata di apertura la pasticceria è stata letteralmente presa d'assalto: ci sono stati clienti che hanno aspettato oltre due ore prima di poter addentare il waffle. "Grazie a chi è stato al gioco, grazie a chi ci ha fatti ridere e grazie anche a chi ci ha criticato. È solo l’inizio di una fantastica avventura", hanno scritto i titolari attraverso un post su Instagram.

Un negozio innovativo anche se qualcuno ci aveva già pensato. A novembre 2021 MySecretCase, azienda specializzata nella produzione e vendita di sex toys, ha lanciato l'Orgasmeria: una waffle bakery online che produce e vende dolci dalle forme falliche. L'Orgasmeria, tuttavia, è una dark kitchen: una cucina in cui i clienti non hanno accesso ma dove vengono realizzati i piatti che poi vengono consegnati attraverso i delivery. Tutt'altra cosa, invece, Mr Dick dove i clienti possono mettersi in coda fuori dallo store fisico. Potrebbe essere la rivincita dei negozi contro gli e-commerce e le piattaforme di delivery?