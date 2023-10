Il generale Roberto Vannacci presenterà il suo libro, ma non a Monza

Il generale Roberto Vannacci lunedì 16 ottobre verrà in Brianza. Alle 20.30 presenterà il suo libro “Il mondo al contrario”. Ma non lo farà a Monza. Dopo la grande polemica sollevata anche in consiglio comunale per la richiesta da parte degli organizzatori (il quotidiano Farhenheit 2002) di presentare il libro al centro civico di San Rocco, l’evento si sposta fuori città.

La presentazione è fissata per lunedì 16 ottobre alle 20.30 a Concorezzo, all’Euro Hotel (via Monza 27). L’ingresso è a offerta libera. “Sono vittima di una chiara e grave discriminazione politica da parte del Comune di Monza che ha negato la sala al convegno per la presentazione del libro 'Il mondo al contrario' – si legge nella nota ufficiale diffusa da Gloria Callarelli, direttrice del giornale on line Fahrenheit202 -. Il motivo, chiaro, è che un giornale controcorrente, non allineato, porti un autore, evidentemente scomodo, come Vannacci. Ho dato questa mattina mandato ai nostri legali di citare per danni il Comune di Monza responsabile di una grave violazione del diritto alla parola. Parlano di libertà di espressione ma solo per chi entra nel recinto del politicamente corretto dove evidentemente è concesso poter dire solo ciò che piace, alternativamente, a destra e sinistra".

L’annuncio dell’arrivo del generale Roberto Vannacci in città aveva fatto salire subito sulle barricate una parte della maggioranza. Durante il consiglio comunale di lunedì 9 ottobre il consigliere Lorenzo Spedo (LabMonza) aveva presentato un’interrogazione all’assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli per non concedere lo spazio pubblico di San Rocco alla presentazione del libro. "Non solo in merito alla figura del generale e alle sue posizioni opinabili, al limite della anticostituzionalità - ha spiegato -. Ma anche perché viene richiesto un pagamento per l'ingresso, che non può essere prevista quando vengono concessi spazi pubblici". L'assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli aveva riposto che alla data di lunedì sera non era giunta alcuna richiesta di sale per la presentazione del libro del generale Vannacci.

Nel frattempo anche Brianza Oltre l’Arcobaleno (BOA) ha annunciato un presidio davanti all’hotel di Concorezzo che richiamerà anche comitati da fuori regione. “L'associazione Brianza Oltre l'Arcobaleno invita tutti i cittadini che amano la libertà e rispettano la Costituzione a manifestare pacificamente contro le parole scritte dal Generale Vannacci che esprimono l'intolleranza e il disprezzo di tutta una società patriarcale che poco ha a che fare con la realtà democratica costruita contro il fascismo dalla nostra madre Resistenza – si legge nella nota ufficiale -. Noi abbiamo letto 'Il suo Mondo al Contrario' e ci sentiamo offesi ed umiliati dalle sue parole che sono lontanissime dal rispetto della Costituzione da parte di una persona che ha giurato con onore di difenderla”.