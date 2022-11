Dove e quando ritirare i nuovi sacchi della raccolta differenziata

La distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata a Monza fa tappa nei quartieri. Per ritirare il kit della raccolta rifiuti (tra cui i nuovi sacchi rossi più piccoli) non sarà più necessario recarsi nella sede di Impresa Sangalli in via Fermi.

Con la nuova rivoluzione introdotta dalla giunta Pilotto i kit verranno distribuiti direttamente nei quartieri. Dal 15 al 20 novembre nel parcheggio del centro civico LibertHub in viale Libertà e in piazza D'Annunzio. Dal 22 al 27 novembre nel parcheggio dell'Iper Maestoso in via Sant'Andrea e in piazza Pertini; dal 29 novembre al 4 dicembre in piazza Roma e nel parcheggio di via Po: dal 6 all'11 dicembre nel parcheggio del centro civico di via Silva e nel parcheggio del cimitero; dal 13 al 18 dicembre nel parcheggio del centro civico Triante in via Monte Amiata e in quello di via Procaccini. La distribuzione avverrà dal martedì al venerdì dalle 12 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 19. Dopo il 18 dicembre kit e sacchi potranno essere ritirati direttamente nell'Impresa Sangalli.

I sacchi possono essere ritirati dai titolari della Tari presentando la tessera sanitaria e/o un documento di identità valido. Qualora il titolare della tassa rifiuti non possa recarsi può delegare un'altra persona con fotocopia del proprio documento di identità.