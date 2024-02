La pioggia ha aperto i crateri: ecco dove segnalare le buche in città

Sos buche in città. La pioggia che negli ultimi giorni si è abbattuta su Monza ha avuto conseguenze anche sul manto stradale. Numerose le segnalazioni, anche sui social, di veri e propri crateri che si sono aperti in vie principali e secondarie e che stanno mettendo in pericolo la sicurezza degli automobilisti. Il caso eclatante è quello della buca lungo viale delle Industrie: dalla giornata di sabato 10 febbraio sono continue le segnalazioni alla polizia locale di quel cratere che ha messo ko decine di auto.

Intanto l'assessore alla Viabvilità Giada Turato invita i cittadini a collaborare, segnalando con un'email la presenza di buche. "Le forti piogge di questi giorni hanno eroso l'asfalto creando una serie di buche sulle strade cittadine - ha scritto l'assessore sulla sua pagina Facebook -. Già a partire da oggi (domenica 11 febbraio, ndr) l'ufficio Strade è al lavoro in via straordinaria per tamponare le situazioni più pericolose che non necessitano di asfalto a caldo. A partire da domani mattina l'ufficio si concentrerà sul resto delle criticità. È possibile segnalare a: strade@comune.monza.it".

Sui social intanto, oltre alle segnalazioni delle buche che via via si sono aperte in città, è scoppiata la polemica e c'è persino qualcuno che invoca l'arrivo di Claudio Trenta, il pensionato di Barlassina salito agli onori della cronaca internazionale per essere stato multato per aver riparato una buca lungo un passaggio pedonale del suo paese. Trenta ha fatto ricordo al giudice di pace che martedì durante l'udienza ha azzerato la multa.