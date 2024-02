Dove sono gli autovelox della polizia per la velocità sulle strade questa settimana (anche in Brianza)

Anche questa settimana la polizia stradale ha pubblicato l'elenco delle strade dove piazzerà gli autovelox temporanei in Lombardia. Ci sono autostrade, provinciali e tangenziali. E località anche in provincia di Monza e Brianza.

Ecco allora dove saranno posizionati gli autovelox nelle varie province lombarde durante la settimana dal lunedì 26 febbraio e domenica 3 marzo.

Dove sono gli autovelox?

Lunedì 26 febbraio 2024

Autostrada A9 Lainate-Chiasso, Como

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana, Bergamo

Martedì 27 febbraio 2024

Autostrada A60, Varese

Strada Comunale SC Meda - Via Vignazzola, Monza Brianza

Mercoledì 28 febbraio 2024

Strada Statale SS 36 del lago di Come e dello Spluga, Lecco

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana, Bergamo

Giovedì 29 febbraio 2024

Autostrada A7 Milano-Genova, Pavia

Autostrada A35 Milano-Brescia, Brescia

Tangenziale A51, Tangenziale Est di Milano, Milano

Strada Statale SS 342 Briantea, Bergamo

Strada Statale SS 9 via Emilia, Lodi

Strada Provinciale SP / 671 della Valle Seriana, Bergamo

Nessun controllo nei giorni successivi.

Gli autovelox fissi

Oltre agli apparecchi mobili, ci sono poi quattro autovelox fissi della polizia stradale sulla Ss 336 (la superstrada per Malpensa): due in direzione ovest, a Cardano al Campo (Varese) e Inveruno (Milano), e due in direzione est, a Lonate Pozzolo (Varese) e Meseno (Milano).