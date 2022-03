Dove consegnare cibo, medicine e vestiti per la popolazione dell'Ucraina

La Brianza laboriosa si è già messa in moto. Mentre la diplomazia internazionale cerca una soluzione per porre fine ai bombardamenti dei russi contro gli ucraini, il popolo di Kiev, ma non solo, inizia a fare i conti con la carenza di cibo, vestiti, materiale igienico sanitario. Le persone (tantissimi bambini) riuniti nei bunker e negli scantinati hanno bisogno di tutto. Di cibo in primis.

Gridi di aiuto che sono giunti in Brianza attraverso le parole degli ucraini che qui vivono e lavorano da anni e che sono in costante contantto con gli amici e con i familiari rimasti nella loro terra.

Il gruppo Facebook EasyMonza ha attivato una raccolta alimentare. Serve cibo a lunga scadenza e in scatola che verrà consegnato alla Croce Rossa. Gli alimenti possono essere consegnati presso il negozio di via Cavallotti 136 dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 17. Per informazioni telefonare allo 039742982.

A Muggiò punto di raccolta di materiale presso la scuola di danza Quici Dance Art asd di via Italia 65 (Info: 3931903282). Il 4 marzo partirà da Nova Milanese un camion di aiuti diretto in Ucraina. Servono prodotti per l'igiene, per la pulizia, pannolini, assorbenti da donna, bagnoschiuma, carta igienica, giochi per i bambini (di piccole dimensioni), scatolame, acqua. Servono medicine, salviettine imbevute di alcol, termo coperta, siringhe, guanti monouso, paracetamolo, antidolorifici, antinfimmatori, latte in polvere per i bambini. E poi vestiario soprattutto per gli uomini (calze, scarpe, pantaloni, guanti e cappelli).

Sempre a Muggiò l'associazione Bethel (via Fratelli Bandiera 27) ritirano disinfettanti, bende, antidolorifici, siringhe, alimenti secchi a lunga conservazione e alimenti per i bambini, vestiti e coperte. Per informazioni telefonare al numero 800.60.85.29.

A Lissone raccolta di materiale per la Romania destinato ai profughi che dall'Ucraina stanno arrivando nel Paese. Servono: pasta, riso, polenta, salsa di pomodoro, legumi in scatola, zucchero, merendine, marmellate, tonno, carne in scatola e coperte. I punti di raccolta all'Ape Store di via Loreto 47 dalle 10 alle 12, e alla Casa Betania in via Montenero 9 (dalle 17 alle 19.30).

Straordinaria la capacità organizzativa e di aiuto che parte dagli ucraini che lavorano e vivono in Brianza. Come Mykola che da Sovico si è attivato, insieme ad altri colleghi ucraini, per la raccolta di cibo a lunga conservazione e per i bambini, coperte, vestiti, materiale per l'igiene e materiale sanitario, medicine. Chi vuole dare una mano può telefonare direttamente a Mykola al numero 320.8481091 per sapere i vari punti di raccolti organizzati in Brianza.

A Meda la comunità delle donne ucraine sta organizzando una raccolta di materiale sanitario (cerotti, bende, siringhe, antidolorifici...) da inviare in Patria. L'appello sulla pagina Facebook "Sei di Meda se...". Il punto di raccolta il pomeriggio dalle 14 alle 16 alle panchine del Parco (piazza Cavour) dove le donne che lavorano come bandanti o domestiche in alcune famiglie di Meda durante le loro ore libere si incontrano e tengono pulita l'area. Già nella giornata di ieri è partita la raccolta di materiale sanitario che è stato poi consegnato davanti alla basilica. Di poche ore fa la richiesta anche di mutande e calzini da uomo e scatolame che loro provvederanno attraverso i servizi pullman a far pervenire in Ucraina.

A Seveso, l'iniziativa arriva dalla Pro Loco. A partire da lunedì 28 febbraio, è possibile portare presso il Riparatutto di corso Matteotti 27 (oppure presso l'Eco Store di via Garibaldi 6 a Cesano Maderno) paracetamolo, magnesio, analgesici, salviettine imbevute d'alcol, guanti monouso, kit di pronto soccorso, farmaci da banco, tè e caffè solubile, zucchero e indumenti termici.

A Desio si raccolgono prodotti per l'igiene e per il primo soccorso, cerotti, disinfettanti, pannolini, assorbenti, coperte, carta igienica, prodotti in scatola, giochini per i bimbi e acqua in bottigliette presso il Bar Bart di via Garibaldi 100.

A Lentate sul Seveso, presso il capannone della Protezione Civile Comunale di via Galvani 11, si raccolgono medicinali (antidolorifici, cerotti, bende, siringhe, alcol medico), beni alimentari a lunga conservazione, coperte, vestiti termici di taglia grande, candele e torce fino a venerdì 4 marzo, dalle 17.00 alle 19.00.

A Brugherio, l'associazione Kupalinka ODV raccoglie generi alimentari a lunga conservazione (pasta, sughi, biscotti, latte a lunga conservazione, prodotti in scatola), medicinali e materiali di primo soccorso, e prodotti per l'igiene (saponi, shampoo, dentifrici, spazzolini, fazzoletti di carta). Il punto di raccolta è presso l'Oratorio San Giuseppe di via Italia 68, dalle 18.00 alle 20.00.

A Barlassina, il Comune e la Parrocchia San Giulio organizzano sabato 5 e domenica 6 marzo, dalle 8.30 alle 12.30 sotto l'androne del Comune di piazza Cavour 3 una raccolta di abiti pesanti per adulti e bambini, generi alimentari a lunga conservazione, alimenti e articoli per neonati, torce, fornelletti a gas, coperte e articoli per l'igiene personale.