Ecco il nuovo drone che ripulirà le acque dei canali

È l'equivalente del robot aspirapolvere di casa, ma lavora in acqua raccogliendo tutto ciò che trova. Dai bicchieri di plastica alle bottiglie di vetro e a molto altro.

È questo, come racconta MilanoToday, il lavoro che svolgerà quotidianamente per i prossimi due anni Pixie, drone che navigando tra le acque del Naviglio e della Darsena "setaccerà l'acqua" recuperando 60 chilogrammi di rifiuti galleggianti di ogni tipo. L'innovativo robot, infatti, aiuterà quotidianamente gli operatori del consorzio Est Ticino - Villoresi (che include anche l'omonimo canale monzese) nelle operazioni di pulizia dei canali. Sono diversi i materiali che ogni giorno vengono gettati nello specchio d'acqua di Milano, specialmente durante il fine settimana: plastica, carta, bottiglie di vetro fino alle carcasse di animali di piccola taglia, sedie e, sempre più spesso, anche biciclette elettriche delle aziende di bike sharing. Secondo quanto precisato da Simona Roveda, direttore editoriale e comunicazione di LifeGate, capofila del progetto, Pixie funziona grazie a una speciale spugna assorbente e può anche raccogliere i residui di olio e carburante galleggiante. Il suo impiego dovrebbe servire altresì a sensibilizzare cittadini, turisti, istituzioni e aziende in modo tale che cambino le cattive pratiche che quotidianamente contribuiscono all’inquinamento delle distese d’acqua.

Una nuova sfida (per ora solo in quel di Milano), dunque, nella quale il consorzio fondato dall'ingegnere monzese Eugenio Villoresi avrà un posto da protagonista: "Il problema dei rifiuti è un problema complicato perché il consorzio ETVilloresi si dovrebbe occupare prevalentemente, come mission, dell’irrigazione e non dovrebbe quindi dedicarsi anche alla raccolta dei rifiuti galleggianti. Ma con il comune di Milano abbiamo trovato un accordo tale per cui il consorzio raccoglie i rifiuti mentre Palazzo Marino li smaltisce", ha precisato Valeria Chinaglia, direttore generale ETVilloresi.

È lecito pensare che il prossimo passo sia quello di utilizzare il nuovo drone per ripulire anche le acque dei canali monzesi? La speranza resta...