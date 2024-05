A Monza due stazioni ferroviarie in più: il progetto

Una Monza del domani con 5 stazioni ferroviarie, per velocizzare gli spostamenti dei pendolari. Questa l’idea che da tempo culla il Coordinamento dei comitati e delle associazioni di Monza. Un’idea avanzata dal Coordinamento guidato da Giorgio Maioli e formato da Circolo Legambiente Alexander Langer Monza - CCR: Gruppo Ambiente e territorio - Comitato Aria Pulita Monza - Comitato via Blandoria - Comitato per il Parco A. Cederna - Comitato Gallarana - Comitato quartiere Sant’Albino - Comitato quartiere San Donato Regina Pacis - Comitato via Boito Monteverdi - Comitato Ospedale Umberto 1° - Comitato Triante - Comitato Pro Buon Pastore - Comitato salvaguardia Buon Pastore - Comitato Bastacemento - Presidio ex Macello - Comitato San Fruttuoso Bene Comune -Osservatorio antimafie di MB Peppino Impasto.

Dove realizzare le 2 nuove stazioni

Il progetto è stato inviato nero su bianco al Comune di Monza. Un progetto inserito nelle osservazioni al PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) presentato alcuni mesi fa dal sindaco e dall’assessore alla Viabilità Giada Turato e che disegna come, da qui a dieci anni, si muoveranno i monzesi in città. Questa è solo una delle varie osservazioni inviate dal Coordinamento il merito al Piano che rivoluzionerà la viabilità in città. Così che al progetto dell’arrivo della metropolitana a Monza attesa da decenni dai cittadini e che il sindaco Pilotto lo scorso 6 maggio ha annunciato si sta lavorando senza sosta, arriva l’idea di potenziare lo spostamento su rotaia. Accanto alla stazione centrale, a quella di Monza Sobborghi, alla Monza Est che ha visto l'annuncio di ulteriori finanziamenti e l'avanzamento delle fasi tecniche che porteranno alla realizzazione dell'opera, il Coordinamento chiede di inserire nel PUMS anche il progetto di due nuove fermate ferroviarie in città: una a Monza Ovest (lungo viale Elvezia) con pensilina con biglietteria automatica; e una a Monza Sud (San Rocco) da realizzarsi “a ponte”.

I vantaggi

“Questo sistema consentirebbe una migliore soluzione infrastrutturale pubblica a forte accessibilità intercomunale per buona parte della Città - spiega il Coordinamento nella nota ufficiale -. Monza è attraversata da diverse linee ferroviarie che, a partire da Milano, formano in città una sorta di Y, portando a Seregno - Como - Chiasso - Lugano (a ovest), con diramazione verso Saronno e l’aeroporto di Malpensa; Lecco - Sondrio e la Valtellina (a est), con diramazione verso Bergamo e il previsto prolungamento all’aeroporto di Orio al Serio; verso Lecco attraverso Besana Brianza (nord-sud)”. Incrementare il numero si fermate, senza dover attendere i progetti e i fondi per la realizzazione della metropolitana. “Basterebbe realizzare le fermate a nord-ovest (viale Elvezia), a nord-est (via Einstein) e a sud (tra via Borgazzi e la A52) - precisano dal Coordinamento -. Il miglioramento dell’infrastruttura, ripristinando o realizzando le connessioni a Villasanta, Monza Sobborghi e alla radice nord-est della stazione di Monza, oltre alla elettrificazione del terzo binario tra Monza e Villasanta”.

"Un progetto più economico di metropolitana"

Un progetto di mobilità sostenibile non contenuto nel PUMS. Da qui la richiesta del Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni di rivedere il grande piano che cambierà gli spostamenti dei monzesi, inserendo questa proposta. “Queste sono soluzioni che risulterebbero molto competitive per gli spostamenti, più economiche e senza particolari impatti ambientali rispetto al prolungamento della M5 da Milano a Monza che prevede la realizzazione di un maxi deposito a Casignolo e la realizzazione di nuovi parcheggi”, conclude la nota diffusa dal Coordinamento