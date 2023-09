Duke, il bassotto sparito da una settimana ritrovato tra i rovi e la ferrovia

I proprietari erano disperati. Di Duke non c’era traccia da una settimana. Quel bassotto dal pelo duro abituato a correre e giocare nel cortile della ditta sembrava svanito nel nulla. È servito il fiuto infallibile di Adele – il cane molecolare di Said Beid, pet detective di Villasanta noto in tutta Italia per le sue capacità di ritrovare gli animali scomparsi – a riportare a casa Duke.

Il fatto è accaduto a Corsico, in una zona industriale. All’interno di una ditta dove Duke era di casa. Spesso la sua proprietaria lo portava e lì si muoveva tranquillamente correndo e giocando. Ma sabato 23 settembre si è allontanato e non ha più fatto ritorno. Le ricerche sono partite e successivamente è stato contattato anche Said. “Mi sono recato sul posto con Adele che, anche questa volta, è stata straordinaria - racconta a MonzaToday -. Ero molto preoccupato perché quell’area confina con la ferrovia. Era uscito dal perimetro della ditta da un’apertura che portava in un’area piena di rovi e non è più riuscito a tornare indietro. Una fuga forse dettata dalla corsa dietro a qualche lepre o gatto che di solito mi hanno detto attraversano quella zona”.

I proprietari di Duke erano disperati. Di solito Duke ritornava in ditta ma questa volta non è stato così. La sua famiglia pensava che fosse morto e nei giorni scorsi hanno contattato Said per chiedergli una mano a cercare le tracce ed eventualmente il corpo del loro adorato cane. Quando stamattina Said si è recato in ditta con Adele, il segugio ha subito fiutato da dove era scappato il bassotto. “Da un buco sotto al muro che portava dritto dritto in mezzo ai rovi - prosegue - C’erano impronte. Da lì non si poteva passare, bisognava fare un altro giro fino in stazione camminando accanto ai binari. Era lì fermo”. Non è stato difficile per Said recuperarlo e poi riportarlo tra le braccia dei suoi proprietari increduli e felicissimi che dopo una settimana Duke fosse sano e salvo. E stupiti dal fatto che, in realtà, Duke era sempre rimasto nei pressi dell'azienda.