Ruspe al lavoro nella mattinata di oggi, 12 ottobre, all'altezza del ponte posto in prossimità del santuario di Santa Maria delle Grazie.

Da diverse settimane, infatti, le acque del Lambro che scorrono parallele al santuario monzese, all'altezza di una delle porte di accesso al Parco, faticavano a scorrere per via della presenza di rami incastrati fra le campate. Un alto sbarramento fatto di tronchi, fango e detriti, che stava preoccupando non poco i residenti della zona, frati compresi. Che infatti avevano lanciato l'allarme perché timorosi che eventuali piogge finissero per innalzare i livelli del fiume finendo per farlo esondare. Come già accaduto diverse volte.

Dopo le segnalazioni gli operai sono dunque intervenuti con le ruspe in mezzo all'acqua per le operazioni di pulizia. Dopo un sopralluogo mattutino di verifica. E riuscendo finalmente a rompere lo sbarramento.